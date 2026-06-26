Când americanii își propun ceva, de obicei, reușesc! „Impossible is nothing“ (n.r. – nu e nimic imposibil) e mentalitatea dominantă aici.

Și, totuși, a fost ceva care s-a dovedit a fi imposibil pentru americani: promovarea „soccer-ului“ printre sporturile principale din această țară de peste 349 de milioane de oameni. Degeaba au ajuns la al doilea Mondial găzduit din istorie, după cel din 1994, și au „pompat“ sume imense în Major League Soccer (MLS), campionatul lor intern. În continuare, ceea ce e „sportul-rege“ în restul lumii e foarte departe de podiumul preferințelor localnicilor. La ani-lumină distanță de fotbal american, hochei și baschet, sporturi care dau „ora exactă“ aici.

Microbiștii, priviți cu simpatie și curiozitate

Sport.ro a arătat aici cum cel mai tare show fotbalistic din lume e, practic, inexistent în Los Angeles, orașul care găzduiește cele mai multe partide ale turneului final.

La atmosfera dezolantă din LA contribuie, în mod cert, și dimensiunea acestei metropole. Aici, un drum până la stadion și înapoi, în ziua meciului, e o aventură de neconceput la noi, după cum Sport.ro a descris aici.

Din fericire, nu toate orașele americane sunt ca Los Angeles, la acest mondial. Iar un exemplu pozitiv e Seattle. Mult mai compact, cu stadionul „Lumen Field“ fix în centru, la doi pași de mijloacele de transport în comun. Aici, atmosfera Mondialului e mult mai prezentă. Iar suporterii veniți de afară sunt primiți cu simpatie și curiozitate de comunitatea locală. Cu precizarea că, în general, cei mai mulți americani sunt prietenoși. Și s-au străduit să fie gazde bune, la acest Mondial, poate și din dorința de a „repara“ ce a stricat administrația Trump.