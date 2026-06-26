EXCLUSIV Asta înseamnă Mondialul pentru americani: imaginile de la Seattle spun totul

Asta înseamnă Mondialul pentru americani: imaginile de la Seattle spun totul CM 2026
Amir Kiarash
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78 din cele 104 partide ale turneului final se vor juca în Statele Unite. Adică, într-o țară în care „Soccer-ul“, cum spun localnicii, poate fi catalogat oricum, doar „sportul-rege“, nu! De aici, modul în care sărbătoarea fotbalului e primită de oamenii de rând.

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Din articol

Când americanii își propun ceva, de obicei, reușesc! „Impossible is nothing“ (n.r. – nu e nimic imposibil) e mentalitatea dominantă aici.

Și, totuși, a fost ceva care s-a dovedit a fi imposibil pentru americani: promovarea „soccer-ului“ printre sporturile principale din această țară de peste 349 de milioane de oameni. Degeaba au ajuns la al doilea Mondial găzduit din istorie, după cel din 1994, și au „pompat“ sume imense în Major League Soccer (MLS), campionatul lor intern. În continuare, ceea ce e „sportul-rege“ în restul lumii e foarte departe de podiumul preferințelor localnicilor. La ani-lumină distanță de fotbal american, hochei și baschet, sporturi care dau „ora exactă“ aici.

Microbiștii, priviți cu simpatie și curiozitate

Sport.ro a arătat aici cum cel mai tare show fotbalistic din lume e, practic, inexistent în Los Angeles, orașul care găzduiește cele mai multe partide ale turneului final.

La atmosfera dezolantă din LA contribuie, în mod cert, și dimensiunea acestei metropole. Aici, un drum până la stadion și înapoi, în ziua meciului, e o aventură de neconceput la noi, după cum Sport.ro a descris aici. 

Din fericire, nu toate orașele americane sunt ca Los Angeles, la acest mondial. Iar un exemplu pozitiv e Seattle. Mult mai compact, cu stadionul „Lumen Field“ fix în centru, la doi pași de mijloacele de transport în comun. Aici, atmosfera Mondialului e mult mai prezentă. Iar suporterii veniți de afară sunt primiți cu simpatie și curiozitate de comunitatea locală. Cu precizarea că, în general, cei mai mulți americani sunt prietenoși. Și s-au străduit să fie gazde bune, la acest Mondial, poate și din dorința de a „repara“ ce a stricat administrația Trump.

La Seattle, Mondialul e savurat de americani ca la picnic, pe iarba verde

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Mondialul pentru americani înseamnă meciuri văzute ca la picnic, pe iarba verde

Desigur, deși „Soccer-ul“ nu e cel mai popular sport în America, Team USA, adică naționala Statelor Unite e foarte bine susținută. Apoi, avem comunitatea mexicană din America, înnebunită după fotbal! Imaginile de mai jos, de la Seattle, când s-a jucat Mexic – Cehia (3-0), pe „Estadio Azteca“, la Mexico City, vorbesc de la sine.

Mexicanii au făcut propriul lor „stadion“ în mijlocul orașului Seattle

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Dar, după ce dăm la o parte meciurile Team USA și pe cele ale Mexicului, rămânem cu imaginea fidelă a Mondialului pentru americanul de rând. Care urmărește restul turneului detașat, fără să „fiarbă“ ca la partidele din NFL, NHL sau NBA!

Mărturie în acest sens sunt imaginile de aici, de la zona special amenajată, la Seattle, pentru partidele CM 2026. La duelul Brazilia – Scoția (3-0), localnicii au venit ca la picnic, s-au întins pe iarba verde și au urmărit cum Vinicius și compania au făcut instrucție cu adversarii lor. 

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