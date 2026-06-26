Ziua și retragerea după eliminarea de la Mondial! Încă un jucător important a anunțat că nu mai merge la națională

Tomas Holes (33 de ani) a decis să se retragă de la echipa națională a Cehiei, a anunțat Federația, într-un comunicat emis vineri. Fundașul central de la Slavia Praga a strâns 43 de meciuri și două goluri la prima reprezentativă, alături de care a participat la EURO 2020, EURO 2024 și CM 2026.

Tomas Holes și Patrick Schick s-au retras de la naționala Cehiei după CM 2026

La ediția actuală de Mondial, Holes a fost rezervă neutilizată în duelul cu Coreea de Sud (1-2), integralist în remiza cu Africa de Sud (1-1) și a jucat 64 de minute în eșecul clar din duelul cu Mexic (0-3).

"Pe teren a fost mereu un simbol al spiritului de luptă, al altruismului și al spiritului de echipă. Îți mulțumim pentru fiecare meci, fiecare bătălie și pentru mândria cu care ai purtat tricoul naționalei", a transmis Federația din Cehia.