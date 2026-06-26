S-a săturat Gigi Becali să aștepte după Florin Tănase? Mesajul transmis de patronul FCSB

FCSB se află în plină perioadă de mercato, iar una dintre țintele principale este prelungirea înțelegerii cu Florin Tănase. Deși Gigi Becali spera într-o semnare rapidă a unui nou contract, situația internaționalului român în vârstă de 31 de ani a devenit incertă. Discuțiile trenează, principalul obstacol fiind o propunere financiară foarte avantajoasă primită de fotbalist din Asia.

Florin Tănase are pe masă o propunere de la clubul Dalian Yingbo. Dacă va accepta mutarea, el ar urma să câștige peste cinci milioane de euro în următoarele trei sezoane. Mai precis, va fi recompensat cu 1,5 milioane de euro în primul an, 1,6 milioane în al doilea și două milioane de euro în cel de-al treilea sezon. Sumele foarte mari îl fac pe jucător să amâne un răspuns definitiv pentru echipa din Capitală.