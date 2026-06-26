S-a săturat Gigi Becali să aștepte după Florin Tănase? Mesajul transmis de patronul FCSB

S-a săturat Gigi Becali să aștepte după Florin Tănase? Mesajul transmis de patronul FCSB Fotbal intern
SPORT.RO
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Negocierile dintre FCSB și Florin Tănase bat pasul pe loc. Jucătorul este tentat de o plecare în China, iar finanțatorul echipei pare gata să se reorienteze.

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FCSB se află în plină perioadă de mercato, iar una dintre țintele principale este prelungirea înțelegerii cu Florin Tănase. Deși Gigi Becali spera într-o semnare rapidă a unui nou contract, situația internaționalului român în vârstă de 31 de ani a devenit incertă. Discuțiile trenează, principalul obstacol fiind o propunere financiară foarte avantajoasă primită de fotbalist din Asia.

Florin Tănase are pe masă o propunere de la clubul Dalian Yingbo. Dacă va accepta mutarea, el ar urma să câștige peste cinci milioane de euro în următoarele trei sezoane. Mai precis, va fi recompensat cu 1,5 milioane de euro în primul an, 1,6 milioane în al doilea și două milioane de euro în cel de-al treilea sezon. Sumele foarte mari îl fac pe jucător să amâne un răspuns definitiv pentru echipa din Capitală.

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Florin Tănase, în FCSB - FC Botoșani / Foto Sport Pictures
Florin Tănase, la FCSB / Foto Sport Pictures
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Răbdarea conducerii a ajuns la limită

Până în acest punct, omul de afaceri a susținut că a vorbit cu fotbalistul doar despre investiții imobiliare, domeniu în care Tănase s-a implicat puternic în ultima perioadă. Chiar dacă e convins că poate rezolva problema actelor în doar un sfert de oră, patronul de la FCSB a lăsat să se înțeleagă că nu va aștepta la nesfârșit, sugerând că echipa are și alte variante ofensive pe piața transferurilor.

„Poate aduc unul de cinci ori mai bun”, a spus Gigi Becali, potrivit Digisport, sătul să aștepte un răspuns de la favoritul său.

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