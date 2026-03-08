Seară tristă pentru România, la Indian Wells! Mai întâi, a fost eliminarea suferită de Jaqueline Cristian, după un duel aprig cu Aryna Sabalenka, liderul WTA. Apoi, a venit partida dramatică jucată de Sorana Cîrstea (38 WTA).

În turul III, în duelul cu cehoaica Linda Noskova (21 de ani, 14 WTA), Sorana a dat tot ce avea mai bun. Din păcate, după o partidă sufocantă, de 2 ore și 25 de minute, Cîrstea a părăsit terenul învinsă: 7-6, 4-6, 4-6.

Pentru atingerea turului III, românca va primi un cec în valoare de 61,865 de dolari.