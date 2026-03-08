Visul american al lui Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA), la Indian Wells, s-a încheiat în turul III.

După victorii cu Tjen (39 WTA) și cu Joint (29 WTA), ambele în câte trei seturi, românca a ajuns la testul suprem. Pentru că, în turul III, a ajuns față în față cu Aryna Sabalenka (Belarus, 27 de ani, 1 WTA). Și sportiva din România s-a luptat admirabil.

La capătul unui meci de 1 oră și 12 minute însă, cea mai bună jucătoare a lumii, la ora actuală, s-a impus în minimum de seturi: 6-4, 6-1.

Pentru parcursul ei, la Indian Wells, Jaqueline Cristian s-a ales cu un cec, în valoare de 61,865 de dolari.