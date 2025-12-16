Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a dezvăluit că investiția totală în echipa pe care o controlează de 20 de ani, din 2005, se ridică la 30 de milioane de euro.



În această perioadă, moldovenii sunt pe locul trei în campionat, cu 38 de puncte, la egalitate cu Dinamo și la un singur punct de prima poziție, ocupată de Rapid. Botoșaniul visează și la titlu, chiar dacă ar fi o surpriză de proporții în fotbalul românesc.



Valeriu Iftime a investit 30 de milioane de euro la FC Botoșani!



„Dacă spui material, câți bani pierzi, e foarte complicat. Dacă spui câte emoții frumoase trăiești, e complicat. Dar în viață tot răul are și partea bună. Nu contează câți bani dai, contează cum trăiești, cum îți vin emoțiile. Dacă îți mai și iese la un moment dat, să fii o echipă care se bate acolo, la șefia clasamentului, după 20 de etape, chiar e un sentiment absolut fantastic, le-aș dori multora să încerce să ajungă acolo.



Bine, se cheltuie 30 de milioane de euro ca să ajungă acolo. (n.r. 30 de milioane de euro e cheltuiala?) Aproximativ, dar nu e sigur că dacă dai 30 de milioane ajungi acolo. Și nici că vor rămâne 30 de milioane, s-ar putea să fie mai mult, dar în momentul de față asta e socoteala”, a spus Valeriu Iftime, la Fanatik.ro.



Constantin Iftime, fratele lui Valeriu Iftime: ”E an de titlu”



FC Botoșani are șansa de a termina anul pe primul loc, dacă va câștiga meciul cu CFR Cluj, ultimul din 2025, și va fi ajutată și de jocul rezultatelor.



Într-un interviu acordat pentru Sport.ro, Constantin Iftime, fratele patronului de la FC Botoșani, s-a arătat convins de faptul că moldovenii pot câștiga titlul.



„Da, eu cred că este un an de titlu. Este o echipă extraordinar de frumoasă. Din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai frumoase echipe pe care le-am avut în fotbalul românesc. Fotbalul este făcut pentru spectacol, trebuie să aibă și oameni de tehnică.



E o echipă care nu stă cu spatele la poarta adversarului, ci face ca în campionatele străine, stă cu fața spre poarta adversarului și e atentă la oamenii care dau bani pentru spectacolul fotbalului”, a spus Constantin Iftime, în exclusivitate pentru site-ul nostru.

