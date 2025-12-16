VIDEO "Meciul cu Rapid, decisiv?" Cisotti și Thiam s-au contrazis în declarații

Meciul cu Rapid, decisiv? Cisotti și Thiam s-au contrazis în declarații
FCSB și Rapid se pregătesc pentru ultimul meci al anului, derby-ul de pe Arena Națională, programat duminică, de la ora 20:00.

Juri CisottiMamadou ThiamRapidFCSB
După 20 de etape, Rapid este lider, cu 39 de puncte, în timp ce FCSB se află în continuare în afara locurilor de play-off. Campioana en-titre ocupă poziția 9, cu 28 de puncte, dar pare într-o revenire de formă după victoriile cu Feyenoord și Unirea Slobozia.

Juri Cisotti: "Meciul cu Rapid nu e decisiv. Mai sunt multe meciuri în față"

Cu o victorie în derby, FCSB ar putea încheia anul 2025 pe loc de play-off, însă depinde și de rezultatele contracandidatelor. Juri Cisotti, unul dintre cei mai importanți jucători ai formației bucureștene, nu crede însă că partida cu Rapid poate fi considerată decisivă în ceea ce privește lupta pentru play-off sau titlu.

"Sper să facem trei puncte duminică și să avem un Crăciun fericit. Cu siguranță noi suntem pregătiți și vom da sută la sută pentru că știm că e un meci foarte important pentru noi și pentru suporteri.

Victoria cu Slobozia a fost foarte importantă pentru noi. Acum suntem la două puncte de play-off, dar campionatul este lung. Victoria cu Feyenoord ne-a dat moral, ne-a dat încredere. Cu Slobozia am meritat 3 puncte, iar acum trebuie să fim concentrați pentru duminică.

Meciul cu Rapid nu e decisiv. Mai sunt multe meciuri în față. E clar că e un meci important, dar nu decisiv", a spus Juri Cisotti.

Mamadou Thiam: "Meciul cu Rapid, cu siguranță decisiv. Am veni la 8 puncte de ei"

În schimb, Mamadou Thiam, unul dintre marcatorii lui FCSB din victoria entuziasmantă contra lui Feyenoord, crede că jocul cu Rapid de duminică poate fi considerat decisiv.

"Suntem într-o formă bună. De la sosirea mea, echipa a fost într-o situație foarte dificilă, dar acum reîncepem să câștigăm. Partida cu Feyenoord a fost senzațională și a demonstrat că poți câștiga totul dacă lupți până la capăt. Urmează ultimul meci înainte de pauză, vom da sută la sută pentru victorie.

Da, cu siguranță că meciul cu Rapid e decisiv. Am veni aproape de ei, la 8 puncte cred. Apoi, până în martie, vom mai avea 9 etape. După sărbători, trebuie să revenim și să luptăm pentru primele poziții", a spus Mamadou Thiam.

