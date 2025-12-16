După 20 de etape, Rapid este lider, cu 39 de puncte, în timp ce FCSB se află în continuare în afara locurilor de play-off. Campioana en-titre ocupă poziția 9, cu 28 de puncte, dar pare într-o revenire de formă după victoriile cu Feyenoord și Unirea Slobozia.



Juri Cisotti: "Meciul cu Rapid nu e decisiv. Mai sunt multe meciuri în față"

Cu o victorie în derby, FCSB ar putea încheia anul 2025 pe loc de play-off, însă depinde și de rezultatele contracandidatelor. Juri Cisotti, unul dintre cei mai importanți jucători ai formației bucureștene, nu crede însă că partida cu Rapid poate fi considerată decisivă în ceea ce privește lupta pentru play-off sau titlu.



"Sper să facem trei puncte duminică și să avem un Crăciun fericit. Cu siguranță noi suntem pregătiți și vom da sută la sută pentru că știm că e un meci foarte important pentru noi și pentru suporteri.



Victoria cu Slobozia a fost foarte importantă pentru noi. Acum suntem la două puncte de play-off, dar campionatul este lung. Victoria cu Feyenoord ne-a dat moral, ne-a dat încredere. Cu Slobozia am meritat 3 puncte, iar acum trebuie să fim concentrați pentru duminică.



Meciul cu Rapid nu e decisiv. Mai sunt multe meciuri în față. E clar că e un meci important, dar nu decisiv", a spus Juri Cisotti.