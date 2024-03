Sorana Cîrstea a depășit-o impresionant pe Daria Kasatkina - a unsprezecea jucătoare a clasamentului WTA -, în șaisprezecimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Miami.

În partida care s-a încheiat scor 7-5, 6-2 în favoarea sportivei din țara noastră s-a petrecut un moment controversat, sistemul hawk-eye producând o eroare notabilă.

După un serviciu trimis în afara terenului, Sorana Cîrstea a privit scurt către copilul de mingi, cu intenția de a primi o minge cu care să execute serviciul secund, din acest gest reieșind că, la rândul său, a apreciat mingea drept căzând în afara terenului.

Doar că sistemul hawk-eye și arbitrul nu au intervenit, mingea fiind considerată bună, iar serviciul, în consecință, as.

Bulversată, Daria Kasatkina a stat secunde la rând în dreptul fileului, încercând să-i transmită oficialului partidei nedreptatea comisă.

Hawkeye live fail in Miami ????‍♂️ Daria Kasatkina was understandably confused and frustrated as it came at such an important juncture of the match.

Maybe Ostapenko was right when she said we need line judges back! pic.twitter.com/CDDcgcRWNh