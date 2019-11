SITUATIE INCREDIBILA la Cupa Davis! Sunt jucatori care refuza sa intre pe teren: "Se vede ca nu ai fost niciodata la un meci de Cupa Davis, Pique!"

Noul format competitional aplicat Cupei Davis nu a gasit cele mai bune solutii la toate problemele pana acum.

Organizatorii intrecerii au fost depasiti de situatia in care anumiti jucatori nu vor sa intre pe teren pentru meciul de dublu, care ramane un duel fara miza oficiala daca una dintre echipele combatante isi castiga cele doua meciuri de simplu.

S-a intamplat in confruntarile Canada – SUA si Australia – Belgia. Intai, canadienii s-au retras din meciul de dublu cu americanii, motivand ca trei dintre jucatorii lotului ar fi fost inapti de joc la ora meciului, in vreme ce australienii John Peers si Jordan Thompson au raspuns cu aceeasi moneda, o zi mai tarziu, refuzand sa intre pe teren pentru ultimul meci. Nu e o coincidenta faptul ca Australia si Canada urmeaza sa se dueleze direct in sferturile de finala.

Meci de tenis incheiat la ora 04:15 la Cupa Davis 2019

In plus, orarul nu este deloc potrivit pentru un turneu desfasurat in timpul saptamanii, asa cum mentiona Rafael Nadal la finalul primei sale victorii. Aranjarea nepotrivita a partidelor in calendar a dus la situatia incredibila in care meciul Italia – SUA si-a consumat partida de dublu tarziu in noapte, incheindu-se la ora 04:15, ora locala.

Sam Querrey si Jack Sock i-au invins pe Simone Bolelli si Fabio Fognini scor 6-7, 7-6, 6-4, trimitand Italia acasa la o ora nefericita pentru un turneu care ar trebui sa se laude cu o organizare excelenta.

Numar de suporteri redus la prima editie a Cupei Davis cu noul format

In calitate de co-organizator si principal promotor al acestei versiuni competitionale, Gerard Pique a fost sicanat pe Twitter de mai multi fani ai tenisului, dar si de proaspata campioana Fed Cup, frantuzoaica Alize Cornet.

Not the biggest crowd...yet. 15 people sitting on this side of the stands. #BelCol #DavisCupFinals pic.twitter.com/zbtMPxAM3t — Dewulf Filip (@GraveyardFilip) November 18, 2019

„Se vede ca nu ai fost niciodata la un meci adevarat de Cupa Davis,” i-a transmis public Cornet lui Pique, ca replica data unei imagini in care Pique ar fi incercat sa justifice slaba asistenta la meciurile de dimineata cu un public mai numeros in sesiunile de seara.

Not the biggest crowd...yet. 15 people sitting on this side of the stands. #BelCol #DavisCupFinals pic.twitter.com/zbtMPxAM3t — Dewulf Filip (@GraveyardFilip) November 18, 2019