Andy Murray, CONVOCAT pentru echipa Marii Britanii la prima editie a Cupei Davis cu noul format! Nimeni nu s-ar fi gandit la asta acum doua luni

Una dintre surprizele anului in tenis vine din Cupa Davis, acolo unde capitanul nejucator al Marii Britanii, Leon Smith l-a convocat pe Andy Murray pentru competitia de final a acestui sezon.

Andy Murray, operat la sold in ianuarie si anuntandu-si retragerea din tenis in aceeasi luna a anului era cotat cu sanse infime la prezenta in prima competitie Davis Cup cu noul format.

Marea Britanie are ca obiectiv calificarea in sferturi

Marea Britanie a fost repartizata in grupa E, alaturi de Kazahstan si Olanda.

Din cele 6 grupe de cate trei echipe se vor califica in sferturi castigatoarele plus primele doua locuri secunde, stabilite in functie de game-urile si seturile castigate.

Andy Murray, Dan Evans, Neal Skupsky, Jamie Murray si un al cincilea membru care urmeaza sa fie anuntat vor face echipa pentru Marea Britanie, la prima editie a Cupei Davis cu locatie unica, desfasurata intr-o singura saptamana.

Competitia va avea loc in perioada 18-24 noiembrie la Madrid.

Andy Murray a castigat duminica turneul ATP de la Anversa, fiind primul titlu castigat de scotian dupa 2 ani de seceta. In finala, Andy l-a invins pe Stan Wawrinka, scor 3-6, 6-4, 6-4.