Conflict aprins intre Federer si Pique! Elvetianul, raspuns taios pentru fundasul Barcelonei in scandalul modificarii Cupei Davis: "Nu-l cunosc, nu l-am intalnit niciodata"

Din articol Cupa Davis, modificata dupa 100 de ani

Schimbarea formatului Cupei Davis a nascut multe conflicte.

Roger Federer l-a pus la punct pe Gerard Pique, dupa ce acesta s-a implicat in tenis si sustine schimbarea formatului Cupei Davis.

Fundasul Barcelonei, care a devenit investitor la Cupa Davis, a declarat in urma cu putin timp ca a vorbit cu Roger Federer despre modificarile aduse competitiei masculine pe echipe.

Campionul elvetian a luat foc cand a auzit asta si a spus ca nu a vorbit niciodata cu fotbalistul si ca nu il cunoaste pe acesta.

Mai mult, Federer a declarat ca sansele ca el sa mai joace in noul format al competitiei sunt foarte mici.

"Nu-l cunosc si nu l-am intalnit niciodata, asa ca nu stiu ce trebuie sa vorbim... Am depus multa energie de a lungul anilor in Cupa Davis. Am jucat multe meciuri, a fost mult de munca

Nu m-am retras oficial din Cupa Davis, asa ca nu stiu ce sa va spun... E mai mult nu decat da, mai ales pentru ca imbatranesc si am alte lucruri pe care vreau sa le fac si sa ma duc in locuri unde n-am mai jucat. Nu pot fi prezent oriunde. Am spus intodeauna ca atunci cand joci in Cupa Davis trebuie sa ratezi un turneu Masters 1000. Merita? Nu intodeauna. Nu pentru mine. Apoi adaugi alte lucruri. Asa ca nu stiu ce se va intampla, dar in acest an cu siguranta nu voi juca, asta pentru ca oricum nu suntem calificati", a spus Federer.

Cupa Davis si-a schimbat formatul dupa 100 de ani, urmand ca de acum Grupa Mondiala I sa se dispute ca un turneu o data pe an, in noiembrie, la Madrid.

Aici, 18 natiuni vor evolua in doua saptamani pentru a-si disputa cel mai pretios trofeu mondial al tenisului mascululin pe echipe.

Cele 18 echipe vor fi impartite in 6 grupe de cate 3 natiuni, castigatoarele de grupe si cele mai bune 2 locuri 2 urmand sa treaca mai departe.

Tragerea la sorti va avea loc pe 14 februarie la Madrid.