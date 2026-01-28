Jannik Sinner a transformat ultimul sfert de la Australian Open 2026 într-o simplă formalitate!

Dublu campion, la Melbourne, în 2024 și în 2025, ocupantul locului 2 ATP „a măturat“ cu Ben Shelton, în doar 2 ore și 25 de minute: 6-3, 6-4, 6-4.

Acest succes zdrobitor îl va readuce pe Sinner față în față cu Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) în semifinale. În ultimele cinci confruntări directe, italianul a câștigat de fiecare dată! De fapt, ultimul set pe care Nole i-a luat lui Sinner datează din 2024. Atunci, cei doi s-au înfruntat tot în semifinalele Australian Open. Meciul s-a încheiat cu victoria lui Sinner: 6-1, 6-2, 6-7, 6-3.

Ultima victorie a lui Djokovic într-un meci cu Sinner datează din 2023, la ATP Finals: 6-3, 6-3.

Australian Open 2026, tabloul semifinalelor, la feminin și la masculin

*Svitolina (12 WTA) – Sabalenka (1 WTA)

*Pegula (6 WTA) – Rybakina (5 WTA)

*Alcaraz (1 ATP) – Zverev (3 ATP)

*Djokovic (4 ATP) – Sinner (2 ATP)

