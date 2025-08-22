Deși anticipează pentru ediția 2025 a Openului American continuarea luptei în doi dintre Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, Mats Wilander crede că, în circuitul ATP, a apărut deja un tenismen care poate să întrerupă supremația primilor doi tenismeni ai clasamentului mondial.

În săptămâna premergătoare US Open 2025, Eurosport a intermediat pentru Sport.ro un dialog cu legendarul Mats Wilander (60 de ani), în cadrul căruia fostul tenismen suedez a explicat de ce îl vede pe Ben Shelton capabil să îi încurce pe Sinner și Alcaraz.

Mats Wilander îl consideră pe americanul Ben Shelton capabil să îi bată pe Sinner și Alcaraz

„Sinner și Alcaraz au jucat, în ultimii ani, atât de multe meciuri grozave încât nivelul așteptărilor e uriaș.

Cred că americanul Ben Shelton are o șansă de a li se alătura la vârf, în viitor. El poate fi noul Novak Djokovic, având în vedere felul în care joacă.

Are un serviciu puternic, e stângaci, cred că el este jucătorul care îi poate provoca pe cei doi, în momentul de față,” a declarat Mats Wilander.

Ben Shelton (22 de ani, 6 ATP) a câștigat în 2025 Mastersul de 1000 de puncte de la Toronto.

În turneele majore, cel mai bun rezultat atins de jucătorul american este faza semifinalelor, jucată în două rânduri: la US Open, în 2023 și în Australia, în acest an.

