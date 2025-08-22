EXCLUSIV Mats Wilander, pentru Sport.ro: cine este jucătorul-surpriză care îi poate încurca pe Sinner și Alcaraz la US Open 2025

Marcu Czentye
Mats Wilander știe cine este tenismenul care poate face marea surpriză la US Open 2025.

Deși anticipează pentru ediția 2025 a Openului American continuarea luptei în doi dintre Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, Mats Wilander crede că, în circuitul ATP, a apărut deja un tenismen care poate să întrerupă supremația primilor doi tenismeni ai clasamentului mondial.

În săptămâna premergătoare US Open 2025, Eurosport a intermediat pentru Sport.ro un dialog cu legendarul Mats Wilander (60 de ani), în cadrul căruia fostul tenismen suedez a explicat de ce îl vede pe Ben Shelton capabil să îi încurce pe Sinner și Alcaraz.

Mats Wilander îl consideră pe americanul Ben Shelton capabil să îi bată pe Sinner și Alcaraz

„Sinner și Alcaraz au jucat, în ultimii ani, atât de multe meciuri grozave încât nivelul așteptărilor e uriaș.

Cred că americanul Ben Shelton are o șansă de a li se alătura la vârf, în viitor. El poate fi noul Novak Djokovic, având în vedere felul în care joacă.

Are un serviciu puternic, e stângaci, cred că el este jucătorul care îi poate provoca pe cei doi, în momentul de față,” a declarat Mats Wilander.

Ben Shelton (22 de ani, 6 ATP) a câștigat în 2025 Mastersul de 1000 de puncte de la Toronto.

În turneele majore, cel mai bun rezultat atins de jucătorul american este faza semifinalelor, jucată în două rânduri: la US Open, în 2023 și în Australia, în acest an.

Djokovic are nevoie de „ajutor” pentru a mai câștiga un turneu de mare șlem

Totodată, Mats Wilander și-a exprimat opinia potrivit căreia îl vede pe Novak Djokovic capabil să mai câștige un turneu de mare șlem, dar nu fără ca rivalii săi să arate slăbiciuni.

Întrebat dacă Djokovic poate să devină campion de Grand Slam fără ca nimic rău să nu li se întâmple rivalilor Sinner și Alcaraz, Mats Wilander a spus următoarele:

„Uitându-ne la ultimele meciuri pe care le-a jucat cu Sinner și Alcaraz, e greu de spus, dar poate că da, are nevoie ca anumite lucruri să se întâmple. A fost aproape de Sinner la Paris? A fost. Pe hard, Novak e unul dintre cei mai buni tenismeni din toate timpurile. Dar și Alcaraz ori Sinner încep să se transforme în asta.

Da, cred că ceva trebuie să se întâmple cel puțin unuia dintre cei doi, pentru că să îl bați pe Jannik Sinner, iar apoi să îl bați pe Carlos Alcaraz, iar, înainte de asta, să elimini un tenismen ca Jack Draper, asta e dificil pentru orice jucător, chiar dacă numele lui e Novak Djokovic.

Cred că are nevoie de puțin ajutor din partea competitorilor, nu de mult, din partea tabloului, astfel încât să nu fie nevoit să joace cu amândoi, consecutiv,” a afirmat Mats Wilander.

Ultimul turneu de mare șlem al anului se joacă în perioada 24 august - 8 septembrie. Urmărește US Open pe Eurosport.

