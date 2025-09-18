Jucătorul de pe locul 6 ATP a anunțat că își prelungește pauza competițională și nu va participa la turneul ATP 500 de la Tokyo, competiție pe care a câștigat-o în 2023.



Problemele la umăr care l-au făcut să se retragă în premieră dintr-un meci, în turul al treilea de la US Open, continuă să îi dea bătăi de cap. Stângaciul a părăsit atunci terenul în lacrimi, în timpul partidei cu Adrian Mannarino, acuzând dureri insuportabile.



Un an spectaculos, umbrit de probleme medicale

Decizia de a sări peste turneul din Japonia vine după ce americanul anulase deja participarea la Laver Cup. Astfel, Shelton ratează șansa de a-și apăra primul său titlu ATP din carieră, câștigat anul trecut chiar la Tokyo.



Anul 2025 a fost unul de excepție pentru Shelton, care a înregistrat 37 de victorii și a urcat 15 locuri în clasamentul ATP, devenind al doilea cel mai bine clasat american, după Taylor Fritz. Performanțele sale includ o semifinală la Australian Open, un sfert de finală la Wimbledon și, mai ales, primul său titlu Masters 1000, cucerit la Toronto.



Acum, toate privirile sunt ațintite spre recuperarea sa. Speranța lui Shelton este să fie apt de joc pentru Mastersul de la Shanghai, notează Tennisworldusa. El ocupă în prezent locul 5 în cursa pentru Turneul Campionilor de la Torino, iar fiecare turneu ratat îi pune în pericol visul de a debuta la competiția care reunește elita tenisului mondial.

