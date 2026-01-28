Tenisul, la fel ca fotbalul, a devenit un sport care „tipărește“ bani, în vremurile pe care le trăim.

În cazul tenisului, dezvoltarea financiară a fost incredibilă. În 1972, când a câștigat US Open, Ilie Năstase a primit un cec în valoare de... 50,000 de dolari. Plus o mașină Ford. Acum, la 54 de ani distanță, 56,000 de dolari a luat un jucător care a atins turul III al calificărilor de la Australian Open! Iar tabloul principal a pus la bătaie niște sume istorice, cele mai mari din istoria Grand Slam-ului găzduit de Melbourne. S-a ajuns aici, în condițiile în care fondul de premiere a crescut cu 15,54% față de ediția din 2025.

Jucătorii care tocmai au ajuns în semifinalele întrecerii și-au asigurat câte un cec de 841,375 de dolari americani. Mai departe, următoarele sume sunt în joc:

*Calificarea în finală: 1,447,165 de dolari americani

*Câștigarea trofeului: 2,793,365 de dolari americani

În acest moment, probele de simplu programează următoarele dueluri pentru semifinale:

*Svitolina (12 WTA) – Sabalenka (1 WTA)

*Pegula (6 WTA) – Rybakina (5 WTA)

*Alcaraz (1 ATP) – Zverev (3 ATP)

*Djokovic (4 ATP) – Shelton (7 ATP) / Sinner (2 ATP)

