EXCLUSIV Ionuț Nedelcearu, lovitura încercată de Dinamo

Ionuț Nedelcearu, lovitura încercată de Dinamo Superliga
SPORT.RO
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”Câinii” au încercat o lovitură de proporții în această perioadă de transferuri.

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ionut nedelcearuDinamoAkron Tolyatti
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Dinamo a realizat cinci mutări în această vară. Martin Pascual și Alaa Bellaarouch și tinerii Adriano Manole, Ianis Doană și Răzvan Radu, iar duminică l-a prezentat și pe Ștefan Opriș (19 ani), cedat de Universitatea Cluj.

În această perioadă de mercato, ”câinii” au vrut să dea o lovitură de imagine cu ”repatrierea” unui internațional care să-i ia locul lui Kennedy Boateng (29 de ani). Este vorba despre Ionuț Nedelcearu (30 de ani), fotbalist crescut de Dinamo, care nu și-a ascuns niciodată simpatia pentru clubul din ”Ștefan cel Mare”.

Ionuț Nedelcearu rămâne în Rusia

Doar că lucrurile s-au ”stins” destul de rapid, ținând cont că Nedelcearu este sub contract de un an cu rușii de la Akron Tolyatti, unde este o piesă importantă, astfel că un transfer ar fi costat destul de mult.

Din informațiile obținute de Sport.ro, Dinamo ar fi trebuit să plătească o sumă apropiată de un milion de euro pentru a-l cumpăra pe Nedelcearu în această vară. Între timp, ”câinii” l-au transferat pe Martin Pascual (26 de ani), dar au anunțat, prin vocea președintelui Andrei Nicolescu, interesul pentru încă un fundaș central.

„Ne mai dorim încă un fundaș central. Pascual a venit acum pentru că ne trebuie concurență acolo. Mai căutăm o variantă mai bună ca fundaș central, avem o țintă, dar jucătorii pe care îi dorim noi sunt încă pe plajă, abia au început vacanța”, a spus Nicolescu, la Prima Sport.

Ionuț Nedelcearu a evoluat în 32 de meciuri pentru cei de la Akron în acest sezon. Acum, românul se află alături de colegii săi în cantonament și pregătește următorea stagiune.

Ionuț Nedelcearu: ”Visul meu e să câștig trofee cu Dinamo”

Într-un interviu acordat în iarnă, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, Ionuț Nedelcearu și-a făcut publică intenția de a reveni la Dinamo la un moment dat. 

”Cu Dinamo am vorbit, au mai fost câteva echipe interesate. Am spus de la început, dacă revin în România, doar Dinamo va fi. Sper și ăsta e visul meu, ca într-o zi să câștig un trofeu sau trofee cu Dinamo”, a spus fundașul.

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