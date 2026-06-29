Dinamo a realizat cinci mutări în această vară. Martin Pascual și Alaa Bellaarouch și tinerii Adriano Manole, Ianis Doană și Răzvan Radu, iar duminică l-a prezentat și pe Ștefan Opriș (19 ani), cedat de Universitatea Cluj.

În această perioadă de mercato, ”câinii” au vrut să dea o lovitură de imagine cu ”repatrierea” unui internațional care să-i ia locul lui Kennedy Boateng (29 de ani). Este vorba despre Ionuț Nedelcearu (30 de ani), fotbalist crescut de Dinamo, care nu și-a ascuns niciodată simpatia pentru clubul din ”Ștefan cel Mare”.

Ionuț Nedelcearu rămâne în Rusia

Doar că lucrurile s-au ”stins” destul de rapid, ținând cont că Nedelcearu este sub contract de un an cu rușii de la Akron Tolyatti, unde este o piesă importantă, astfel că un transfer ar fi costat destul de mult.

Din informațiile obținute de Sport.ro, Dinamo ar fi trebuit să plătească o sumă apropiată de un milion de euro pentru a-l cumpăra pe Nedelcearu în această vară. Între timp, ”câinii” l-au transferat pe Martin Pascual (26 de ani), dar au anunțat, prin vocea președintelui Andrei Nicolescu, interesul pentru încă un fundaș central.

„Ne mai dorim încă un fundaș central. Pascual a venit acum pentru că ne trebuie concurență acolo. Mai căutăm o variantă mai bună ca fundaș central, avem o țintă, dar jucătorii pe care îi dorim noi sunt încă pe plajă, abia au început vacanța”, a spus Nicolescu, la Prima Sport.

Ionuț Nedelcearu a evoluat în 32 de meciuri pentru cei de la Akron în acest sezon. Acum, românul se află alături de colegii săi în cantonament și pregătește următorea stagiune.