FC Argeş a învins luni, în meci amical, formaţia albaneză Vllaznia Shkoder, scor 5-2.

În Slovenia, pe stadionul din Zreče, FC Argeş a înfruntat în al doilea amical al verii echipa clasată pe locul 3 în ultimul sezon al campionatului albanez, Vllaznia Shkoder.

FC Argeș - Vllaznia Shkoder 5-2

Adversarii au deschis scorul în minutul 21, prin Qato, dar Xian Emmers a egalat nouă minute mai târziu.

După pauză, Ionuţ Rădescu a adus echipa lui Bogdan Andone în avantaj, în minutul 74, dar Tafili a egalat după numai două minute.

A fost momentul în care piteştenii au replicat imediat şi au rezolvat problema învingătoarei în numai opt minute, Michael Idowu a făcut 3-2 în minutul 77, Robert Moldoveanu a înscris în minutul 81, iar patru minute mai târziu același Ionuț Rădescu a reuşit dubla, stabilind scorul final, FC Argeş - Vllaznia Shkoder 5-2.