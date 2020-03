Simona Halep a identificat unul dintre principalele motive pentru care beneficiaza de o incredere innoita in debutul sezonului 2020.

La 28 de ani, Simona Halep continua sa bifeze premiere in ceea ce priveste parcursul sau in circuitul WTA. Presezonul 2020 a fost primul al carierei jucatoarei nascute in Constanta in care Simona a ales strainatatea pentru a se pregati inaintea primului mare turneu de mare slem al anului, Australian Open.

"Pentru prima data in viata mea am reusit sa fac pasul de a ma antrena in afara Romaniei. A fost asa, un val de incredere, un val de putere ca sa pot munci la nivel maxim pentru inceputul de sezon. Asa cum s-a vazut, a meritat," a declarat Simona Halep pentru Digi.

Simona Halep: "A meritat sa ma antrenez la Dubai in presezon, mi-a dat un val de incredere"



"Arti a venit in echipa noastra, ne intelegem foarte bine. Consider ca un aer proaspat, din cand in cand, ajuta foarte mult orice sportiv, nu doar pe mine. A fost multa energie pozitiva in echipa, mai ales ca s-a intors si Darren," a mai spus numarul 2 WTA intr-un interviu acordat aceleiasi surse.

Despre modul in care Artemon Apostu-Efremov si Darren Cahill isi impart rolurile in a o antrena pe Simona Halep, tehnicianul roman a declarat urmatoarele: "Amandoi facem acelasi lucru, nu e vreo diferenta, vom imparti turnee, la turneele importante vom fi amandoi. In rest, suntem amandoi pe teren, suntem amandoi cu ea, e o colaborare. Cu siguranta, Darren are atuul de a fi mai demult, are experienta, are timpul petrecut cu Simona. Cu siguranta are un cuvant mai greu de spus, iar eu incerc sa ma integrez cat mai bine", a afirmat Artemon pentru DigiSport.