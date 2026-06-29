Au început negocierile! Internaționalul român de tineret poate ajunge la un gigant din Europa

Umit Akdag a reprezentat România la nivel de tineret, însă a refuzat să îmbrace tricoul primei reprezentative, preferând să aștepte o convocare la echipa națională a Turciei.

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Umit Akdag este coleg cu Ianis Hagi la Alanyaspor, însă ar putea schimba echipa în această perioadă de transferuri și ar putea ajunge la un gigant din Europa.

Akdag se află pe lista lui Galatasaray, iar presa turcă anunță că formația ”Cim-Bom” a început negocierile cu Alanyaspor cu privire la transferul fotbalistului cu dublă cetățenie.

Conform Antalyakorfez, Alanyaspor cere 10 milioane de euro pentru Umit Akdag, însă negocierile dintre cele două cluburi continuă, iar un deznodământ al ”telenovelei” transferului lui Umit Akdag ar putea veni în următoarele zile.