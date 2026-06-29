Au început negocierile! Internaționalul român de tineret poate ajunge la un gigant din Europa

Au început negocierile! Internaționalul român de tineret poate ajunge la un gigant din Europa Fotbal extern
SPORT.RO
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Un internațional român de tineret poate prinde în această vară transferul carierei. 

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GalatasarayUmit AkdagAlanyasporTransfer
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Umit Akdag a reprezentat România la nivel de tineret, însă a refuzat să îmbrace tricoul primei reprezentative, preferând să aștepte o convocare la echipa națională a Turciei. 

Galatasaray a început negocierile pentru transferul lui Umit Akdag

  • Umit akdag
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Umit Akdag este coleg cu Ianis Hagi la Alanyaspor, însă ar putea schimba echipa în această perioadă de transferuri și ar putea ajunge la un gigant din Europa. 

Akdag se află pe lista lui Galatasaray, iar presa turcă anunță că formația ”Cim-Bom” a început negocierile cu Alanyaspor cu privire la transferul fotbalistului cu dublă cetățenie.

Conform Antalyakorfez, Alanyaspor cere 10 milioane de euro pentru Umit Akdag, însă negocierile dintre cele două cluburi continuă, iar un deznodământ al ”telenovelei” transferului lui Umit Akdag ar putea veni în următoarele zile.

  • 22 de ani are Umit Akdag.
  • 6 milioane de euro este cota de piață a lui Umit Akdag, conform Transfermarkt.
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