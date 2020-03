Simona Halep, DEZVALUIRE MAJORA in fata lui Mats Wilander, castigator a 7 titluri de mare slem: "Nu am invatat sa servesc asa cand eram mica"

Simona Halep i-a dezvaluit lui Mats Wilander ca nu a fost invatata sa serveasca cu kick cand era mica, iar acest aspect ii diminueaza sansele de a avea succes in punctele jucate cu serviciul doi.

Serviciul Simonei Halep a fost analizat indeaproape in timpul debutului acestui sezon de catre Mats Wilander, fost tenismen, castigator a sapte titluri de Grand Slam.

In timpul Openului Australian, suedezul a remarcat ca in meciul cu Elise Mertens"85% din serviciile in careul de avantaj sunt aproape de "T". Spre exterior, lucrurile stau diferit," dupa care a chestionat-o pe Simona, punandu-i urmatoarea intrebare: "De ce se intampla asta? Explica-le oamenilor de acasa!"

Mats Wilander: "Am observat ca eviti sa servesti spre exterior"



Simona Halep a raspuns, oferind un raspuns oarecum neclar: "Nu stiu exact cum sa explic in acest moment. Simt ca mana se duce mai usor cand servesc 'la T', pentru ca trebuie sa lovesc mai drept. In partea cealalta, trebuie sa folosesc mai mult slice-ul pentru acelasi rezultat. Nu simti 100% mingea, trebuie doar sa o atingi putin, poate ca de aceea servesc asa," a declarat actualul numar 2 WTA.

Mats Wilander a continuat discutia, interogand-o: "Dar ce se intampla cu celelalte colturi, vad ca eviti sa servesti acolo?"

Simona Halep: "Acolo trebuie sa folosesti mai mult kick. E mai dificil pentru mine sa fac asta. Nu stiu de ce, poate nu am invatat asta cand eram copil," a raspuns Simona, starnind rasete din partea lui Mats.

Wilander a concluzionat dialogul, transmitandu-i Simonei urmatorul sfat: "Ai nevoie sa servesti cu primul serviciu, pentru ca, atunci cand o faci, castigi o multime de puncte," a conchis fostul tenismen suedez.