Simona Halep socheaza: "Mie imi place ca s-a amanat Roland Garros-ul!" | De ce se considera nepregatita pentru sezonul de zgura si ce obiectiv si-a propus 

Simona Halep se bucura de decizia amanarii turneului de la Roland Garros.

Simona Halep a inceput antrenamentele pentru sezonul de zgura alaturi de Darren Cahill. Seria pregatirilor pentru turneele de la Stuttgart, Roma, Madrid si Paris a inceput la Bucuresti, unde antrenorul australian a aterizat de aproximativ 48 de ore.

"Darren este foarte incantat cand vine in Romania si ii place," a afirmat Simona Halep. Tatal Simonei, Stere l-ar fi ajutat pe Cahill sa depaseasca mai usor jet lag-ul gratie unui coniac. "Faptul ca tatal tau mi-a dat in mijlocul zilei un coniac a facut sa trec mai usor peste diferenta de fus orar," i-a comunicat Darren Simonei, noteaza ProSport.

Cat despre sezonul de zgura, Simona Halep l-a prefatat franc: "Nu vreau sa fiu subiectiva, sa privesc doar din punctul meu de vedere, dar mie imi place ca s-a amanat Roland Garros-ul, pentru ca mai am o saptamana in plus de pregatire pe zgura si as putea sa progresez si mai mult. Am citit ce au spus ceilalti sportivi; intr-adevar, o saptamana deranjeaza calendarul competitional, mai ales ca urmeaza sezonul de iarba.

Obiectivul meu pentru sezonul de zgura e sa fiu sanatoasa, in primul rand. Imi doresc sa joc meciuri bune pe zgura, dar am nevoie de meciuri oficiale, asa ca nu pot sa spun ca sunt foarte pregatita pentru ceea ce urmeaza, dar placerea de a juca pe zgura e foarte mare si tot timpul ma motivez, parca, mai bine cand joc pe zgura," a adaugat Simona Halep.

Urmatorul turneu la care Simona Halep va participa va fi competitia WTA 250 de la Stuttgart, programata pentru perioada 19-25 aprilie.



"Asta e tinta Simonei! Ar fi o onoare imensa!" Darren Cahill a vorbit despre participarea lui Halep la Jocurile Olimpice! Ce planuri are antrenorul in Romania pe www.sport.ro