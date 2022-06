Simona Halep și Kirsten Flipkens, imaginea zilei la Wimbledon: „E un vis să mă retrag după un meci cu o campioană ca Simona”

Simona Halep - Kirsten Flipkens a fost mai mult decât un meci în turul 2 al competiției de la Wimbledon. Victoria româncei, scor 7-5, 6-4, a pălit, în comparație cu emoția stârnită de finalul duelului, care a consemnat retragerea sportivei belgiene, în vârstă de 36 de ani, din proba de simplu a tenisului feminin.

Halep și Flipkens s-au îmbrățișat, în schimbul clasicei strângeri de mâini la fileu, când jucătoarea din Belgia a izbucnit în lacrimi, sprijinindu-se pe umerii româncei.

„Atât de multe și de puține,” a spus Kirsten Flipkens, când i-a fost cerut să ofere câteva cuvinte de final de carieră.

„Emoțiile m-au ajuns din urmă, a fost meciul meu de rămas-bun. Să îmi închei cariera într-un meci cu o campioană ca Simona, pe un teren ca acesta, cu un public atât de numeros, e un vis. Când am venit la Wimbledon pentru prima oară, Kim Clijsters juca în proba de junioare.

