19:00 | Wimbledon, turul 2 | Simona Halep îi poate încheia cariera belgiencei Kirsten Flipkens: profilul adversarei de 36 de ani

Simona Halep - Kirsten Flipkens, după ora 19:00

Învingătoarea va juca în turul trei contra jucătoarei mai bune a întâlnirii dintre Magdalena Frech (92 WTA) și Anna Karolina Schmiedlova (84 WTA).

Jocul convingător arătat de Simona Halep (30 de ani, 18 WTA) în primul tur al ediției 2022 a turneului de la Wimbledon cere confirmări. Eleva lui Patrick Mouratoglou va juca ultimul meci al zilei pe Terenul Nr. 2, după ora 19:00, împotriva belgiencei Kirsten Flipkens (190 WTA).

La 36 de ani, fostul număr 23 WTA își dorește să se retragă după ce își va fi terminat parcursul pe iarba londoneză. Fostă semifinalistă la Wimbledon, în 2013, Flipkens a trecut de Jaimee Fourlis (150 WTA), în runda inaugurală, scor 7-5, 6-2.

În fața Simonei Halep stă un nou test imprevizibil, Kirsten Flipkens fiind o jucătoare care adoră să folosească slice-ul, iar acest procedeu tehnic este potențat de săritura joasă a mingii pe iarbă. În plus, ieșirile dese la fileu sunt un comportament care o caracterizează bine pe Flipkens, care o va forța pe Simona Halep să scoată la rampă passing shot-urile care au făcut-o faimoasă în turul 1.

„Pe iarbă este mult mai dificilă. Am jucat contra ei de multe ori, știu la ce să mă aștept, dar va fi un nou meci. Așa că o să mă concentrez pe ceea ce am de făcut și o să încerc să joc ceea ce am de jucat pentru că asta îmi doresc, indiferent de rezultat, vreau să fac jocul pe care mi-l doresc să ajung să-l joc mai bine,” a declarat Simona Halep pentru ProSport, vorbind despre adversara sa din Belgia.

Kirsten Flipkens, pregătită de retragerea din tenis

„Iarba a fost mereu suprafața mea preferată. Din acest motiv am vrut să mă opresc la Wimbledon. Este greu să mă duc în fiecare zi la antrenamente, atât fizic, cât și psihic.

Cred că a sosit momentul să spun la revedere, chiar dacă am avut câteva rezultate grozave în ultimele săptămâni. Mereu există un moment potrivit pentru a te retrage și acum este momentul potrivit pentru mine", a spus Flipkens, notează Eurosport.