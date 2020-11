Simona Halep si-a linistit fanii dupa ce a fost infectata cu coronavirus! Mesajul postat de numarul 2 WTA pe o retea de socializare

Simona Halep a anuntat in urma cu 4 zile ca a fost testata pozitiv la COVID-19.

In urma cu putin timp, sportiva romanca a postat un mesaj pe contul sau de Instagram in care si-a anuntat fanii ca se simte bine si le-a multumit acestora pentru mesajele de sustinere pe care i le-au transmis in aceste zile.

Ultimul meci pe care Halep l-a jucat in circuitul WTA a fost infrangerea din optimile de finala de la Roland Garros impotriva polonezei Iga Swiatek, cea care a castigat in cele din urma trofeul.