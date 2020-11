BREAKING NEWS | Echipa lui Radu Stefan risca sa fie exclusa din Serie A! Acuzatii grave aduse celor de la Lazio

Lazio are probleme mari chiar inaintea meciului din UEFA Champions League de la St. Petersburg.

Scandal mare in Italia dupa ce potrivit celor de la Gazetta dello Sport, Lazio ar fi falsificat testele de coronavirus in ceea ce priveste o serie de fotbalisti. Echipa lui Radu Stefan risca chiar excluderea din campionat.

Golgeterul Ciro Immobile, Thomas Strakosha si Lucas Leiva au fost depistati pozitiv inaintea partidei din etapa a doua a Champions League. Ei nu au evoluat in meciul incheiat cu scorul de 1-1, dar la cateva zile dupa au fost testati negativ. Immobile chiar a fost decisiv in partida de campionat ce a urmat, marcand un gol in partida castigata de catre Lazio contra lui Torino, scor 4-3.

La testele efectuate inaintea meciului de miercuri seara cu Zenit, cei trei fotbalisti enumerati au fost depistati din nou pozitivi. Clubul a transmis faptul ca testele facute la clinica propusa de cei de la UEFA sunt fals pozitive si ca rezultatele corecte se afla la clinica de la Avellino.

In cazul in care se dovedeste ca Lazio a manipulat rezultatele testelor de coronavirus, echipa ar putea primi o amenda mare, ar putea fi depunctata sau chiar exclusa din campionatul Italiei deoarece nu a respectat protocolul sanitar.