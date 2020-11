DEZVALUIRE ISTORICA facuta de Rafael Nadal: "La 19 ani, mi s-a spus ca nu voi mai putea juca tenis niciodata. Ma antrenam stand asezat pe un scaun!"

La 19 ani, doctorii i-au spus lui Rafael Nadal ca nu va mai putea juca tenis niciodata.

In 2020, Rafael Nadal a ajuns sa-l egaleze pe Roger Federer la numarul de Grand Slam-uri castigate de-a lungul carierei, atingand la randul sau borna de 20 de succese in cele patru turnee mari ale tenisului mondial.

Reusitele nu au venit insa fara sacrificiu si multa durere propriu-zisa pentru tenismenul iberic, care s-a confesat jurnalistilor de la Corriere della Sera cu privire la un moment pe care l-a trait la 19 ani si despre care crede sa fie unul dintre instantele critice ale carierei sale.

"La varsta de 19 ani, dupa ce castigasem primul turneu la Roland Garros, doctorii mi-au spus ca nu voi mai juca tenis niciodata, din cauza unei malformatii gasite la piciorul stang. Simteam atata durere incat ma antrenam stand asezat pe un scaun in centrul terenului; apoi m-am recuperat, multumita unei talpici care mi-a schimbat pozitia piciorului, dar genunchii imi erau inflamati," au fost dezvaluirile facute de Rafael Nadal, campion de 13 ori la Roland Garros.

De altfel, Rafael Nadal a enuntat in nenumarate randuri ca viziunea sa despre lume consta in depasirea greutatilor si dobandirea unui spirit de rezistenta: "Treci peste obstacole cu o gandire pozitiva, transformand fragilitatea corporala in putere morala. Mai devreme sau mai tarziu, lucrurile se vor aseza la locul lor, iar noi trebuie sa ne pregatim pentru a rezista, fiindca nu exista nicio alta solutie decat sa rezisti," a adaugat Rafael Nadal.