Vesti URIASE pentru cluburile din Romania! Teste pentru Covid-19 la doar 5 euro, certificate oficial: "Sunt ieftine si eficiente! Vor veni in o zi sau doua"

Ministrul Tineretului si Sportului a anuntat ca noi teste rapide au fost cerificate in Romania.

Ionut Stroe a dezvaluit intr-o conferinta de presa ca noile teste rapide vor putea fi folosite de cluburile sportive din Romania in urmatoarele zile.

Avantajul acestora este ca pretul lor este de aproximativ 5 euro si cluburile din ligile inferioare, dar si cele de juniori nu vor mai avea probleme sa le achizitioneze.

"Am o veste buna. Lucram la modificarea ordinului care reglementeaza modul de testare a sportivilor din Romania. In Romania de curand au fost certificate acele teste ieftine si rapide care functioneaza in Uniunea Europeana.

Iar sportivii din Romania vor putea folosi aceste teste mult mai ieftine pentru competitiile noastre interne. Eu stiu ca pretul lor este undeva la 5 euro.

Chiar in aceste momente am modificat si am trimis la Ministerul Sanatatii noul ordin care practic da posibilitatea sportivilor sa foloseasca aceste teste ieftine si eficiente. Deblocam astfel si competitiile pentru copii si juniori, pentru ca asta era marea problema, nu isi permiteau testele PCR.

Acum putem debloca si ligile inferioare. Deci e o chestiune de o zi sau doua... voi anunta public atunci cand va veni si de la Ministerul Sanatatii acest ordin modificat", a spus Ionut Stroe, in cadrul conferintei de presa.