Simona Halep si-a aflat adversarele la Eastbourne! Cosmarul de la Wimbledon se poate repeta in primul meci

Simona Halep va juca saptamana viitoare la Eastbourne.

Simona Halep incepe sezonul competitional pe iarba la turneul de la Eastbourne, programat in perioada 23-29 iunie.

Romanca, clasata in acest moment pe locul 8, va intra in competitie din turul al doilea, insa are parte de o parte de tablou extrem de dificila.

Cosmarul de la Wimbledon se poate repeta in primul meci

In turul al doilea, in primul meci de la Eastbourne, Simona Halep o va intalni pe castigatoarea duelului Su-Wei Hsieh - Camila Georgi. Hsieh este cea care a eliminat-o anul trecut la Wimbledon.

Mai departe, in optimi, Halep le poate intalni pe Barbora Strycova sau Qiang Wang, urmand ca in sferturi sa poate intalni jucatoare precum Angelique Kerber, Sofia Kenin, Lesia Tsurenko si Julia Goerges.

Cu Ashleigh Barty, Johanna Konta, Elina Svitolina sau Anastasija Sevastova se poate duela in semifinalele competitiei.