Simona Halep, Wimbledon | "Eee, Macarena!!!" Simona Halep, moment amuzat in Anglia: a inceput sa danseze in vestiar!

Cum se distreaza Simona Halep la Wimbledon.

Simona Halep, ocupanta locului 8 in clasamentul WTA, a ajuns miercuri in Marea Britanie si a ales sa mearga direct la Wimbledon pentru a se acomoda cu iarba de la All England Club. Fostul lider mondial este insotita la turneele de pe suprafata verde de antrenorul Daniel Dobre si preparatorul fizic Teo Cercel. Saptamana viitoare, Simona este asteptata la Eastbourne, acolo unde nu are niciun punct de aparat deoarece in 2018 a ratat intrecerea.

Campioana din 2018 de la Roland Garros a efectuat joi primele antrenamente pe iarba de la Wimbledon si a postat cateva fotografii pe contul personal de Instagram, insa imaginile care au atras cu adevarat atentia au venit din vestiar, acolo unde Simona si Daniel Dobre au dansat impreuna pe super cunoscuta melodie "Macarena", a celor de la Los del Rio.

Simona Halep, cu incredere spre cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului



Simona Halep are de aparat la Wimbledon 130 de puncte, asta deoarece anul trecut a fost eliminata in turul al treilea de catre Su-Wei Hsieh. Fostul ei antrenor, Darren Cahill, are incredere ca romanca poate sa triumfe pe iarba londoneza. "Urmeaza sezonul pe iarba, care nu este pe placul Simonei, cum este cel pe zgura. Cred ca oricine se misca bine pe iarba are o sansa importanta daca ajunge in a doua saptamana de la Wimbledon. Simona este una dintre acele jucatoare. A ajuns in semifinale in urma cu cativa ani. Poate castiga meciuri pe iarba, mai ales ca am vazut-o jucand partide grozave", a spus Darren Cahill.