Simona Halep a inceput pregatirea pentru Wimbledon! Are de aparat 130 de puncte pe iarba

Simona Halep a plecat miercuri spre Marea Britanie si a inceput deja pregatirile pentru sezonul verde!

Simona Halep, ocupanta locului 8 in clasamentul WTA, a plecat miercuri dimineata spre Marea Britanie, acolo unde a primit un wild card de la organizatori in cadrul turneului "Nature Valley International - Eastbourne", de categorie Premier, cu premii totale in valoare de 998,712 dolari. Campioana en-titre la aceasta competitie este daneza Caroline Wozniacki. Jucatoarea noastra nu are niciun punct de aparat la Eastbourne, asta deoarece in 2018 a ratat intrecerea desfasurata in perioada 23-29 iunie.

Simona nu a mers direct la Eastbourne, ci la Wimbledon, acolo unde a efectuat deja primele antrenamente in sala de forta. In Marea Britanie, Simona este insotita doar de antrenorul Daniel Dobre si preparatorul fizic Teo Cercel. Acesta din urma, care a avut un rol extrem de important in cariera romancei, a transmis un mesaj pe retelele de socializare. "Aveti toata sala de forta doar pentru dumneavoastra, domnisoara Halep! Sa ne antrenam!", a scris Teo Cercel pe contul personal de Instagram. Ramane de vazut care este motivul principal pentru care Simona a ales sa mearga intai la Wimbledon. Una dintre cauze ar fi ca vremea este mai capricioasa in aceasta saptamana la Eastbourne, fapt care ar ingreuna sesiunile de pregatire ale fostului lider mondial. Oricum, distanta dintre Eastbourne si Wimbledon nu este una tocmai mare. Este vorba despre 120 de kilometri.



Simona Halep incepe aventura pe suprafata verde



Simona Halep, in prezent pe locul 8 WTA, va urca incepand de luni, pe 24 iunie, o pozitie, pana pe locul 8. Ea are de aparat pe suprafata verde 130 de puncte. Jucatoarea de tenis din Constanta a ajuns anul trecut pana in turul al treilea la Wimbledon, acolo unde a fost eliminata in trei seturi de taiwaneza Su-Wei Hsieh. Cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului se desfasoara in perioada 1-14 iulie. Campioana en-titre este nemtoaica Angelique Kerber, care a invins-o in ultimul act din 2018 pe Serena Williams. Cel mai bun rezultat al Simonei Halep la All England Club este semifinala din 2014.