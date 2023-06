Pentru a doua oară în doar șapte zile, Ana Bogdan și Sorana Cîrstea s-au întâlnit în meci direct, în circuitul WTA.

Dacă la Birmingham Sorana Cîrstea (33 de ani, 36 WTA) s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 2-6, 6-3, confruntarea a doua s-a încheiat în oglindă, jucătoarea din Sinaia calificându-se după o dispută în maximum de seturi, finalizată scor 6-3, 2-6, 6-3.

Ana Bogdan (30 de ani, 61 WTA) o așteaptă în faza optimilor pe a cincea jucătoare a lumii, Caroline Garcia, care va trebui să treacă de jucătoarea venită din calificări, Madison Brengle (114 WTA).

7 locuri urcă Bogdan în clasamentul WTA LIVE, până pe poziția 54, în urma calificării în optimi, la Eastbourne. De partea opusă, Cîrstea rămâne pe același loc 36.

It has been disappointing having them face each other 2 weeks in a row, but at least the matches have been top quality. This time it was Ana who was able to get the better of Sori after losing to her last week. Ana Bogdan defeated Sorana Cirstea 6-3, 2-6, 6-3. pic.twitter.com/PPISWbixk3