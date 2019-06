TIRIAC E NOUL PRESEDINTE AL FRT | Halep e prima care l-a felicitat! Ce i-a transmis

Simona Halep e fericita ca Ion Tiriac a iesit presedinte la Federatia Romana de Tenis.

Simona Halep a plecat azi de dimineata spre Eastbourne, acolo unde va evolua la primul turneu pe suprafata verde din acest sezon competitional. Jucatoarea noastra a ramas insa cu ochii pe rezultatul alegerilor pentru Presedintia Federatiei Romane de Tenis, functie in care va ajunge cel mai bogat om din tara, Ion Tiriac. Magnatul roman a primit 32 de voturi, in timp ce urmatorul clasat, Marius Vecerdea, a primit doar 11 voturi, iar Ion Tupa trei voturi.

Simona Halep a tinut sa-l felicite pe Tiriac imediat dupa aflarea rezultatului alegerilor. "Felicitari Mr T. pentru functia de Presedinte al Federatiei Romane de Tenis!!! Sper sa realizati tot ce v-ati propus!", a fost mesajul transmis de Simona Halep pe contul personal de Instagram. Inainte de Ion Tiriac, Federatia Romana de Tenis a fost condusa de George Cosac, care a avut parte de doua mandate.

Ion Tiriac, decis sa puna "motorul" FRT pe picioare

"Consider ca trebuie sa incerc sa fac acest motor din piese mici si sa si functioneze. Daca cumva ma aleg oamenii, aproape ca spun ca sper ca nu pentru ca am mai mult timp pentru mine, dar asa va fi datoria mea sa o fac. Nu pot singur, trebuie sa aleaga si ei intre ei pe cineva care vrea sa faca ceva. Dar pe cineva care chiar isi doreste sa faca ceva, nu doar titlu de vicepresedinte sau director. Sa facem ca acest motor sa porneasca", a declarat Tiriac in urma cu doar cateva zile. De asemenea, el a marturisit ca va sta in functie doar sase luni, timp in care vrea sa puna in miscare Federatia care nu s-a bucurat de finantare din partea MTS in ultimii doi ani.