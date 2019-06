Simona Halep, nominalizata la premiile ESPY! Cu cine concureaza romanca

Simona Halep a fost nominalizata la un nou premiu important.

Simona Halep, fost lider mondial, actuala ocupanta a locului 8 WTA, a fost nominalizata la editia din acest an a Premiilor ESPY, premii care sunt acordate in fiecare an in Statele Unite ale Americii pentru excelenta in sport. Alte candidate la acest premiu sunt Naomi Osaka, actualul lider mondial din WTA, Serena Williams si Petra Kvitova. Romanca in varsta de 27 de ani a fost nominalizata, pentru al doilea an consecutiv, la titlu de cea mai buna jucatoare de tenis a anului.

In acelasi timp, o alta sportiva de origine romana, baschetbalista Sabrina Ionescu, a fost nominalizata pentru cel mai spectaculos record. ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly) Awards sunt premii sportive create pe modelul premiilor Grammy (muzica), Emmy (televiziune), Oscar (film) sau Tony (teatru), toate fiind corespondente in diferitele domentii amintite. Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc pe 10 iulie, la Los Angeles, in timpul celei de-a doua saptamani de la Wimbledon.



Simona Halep isi incepe aventura la Eastbourne



Simona Halep a plecat miercuri de dimineata spre Eastbourne, acolo unde va evolua in premiera in 2019 pe suprafata verde. Reprezentanta noastra se pregateste intens pentru cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, Wimbledon. Simona are de aparat in perioada urmatoare doar 130 de puncte in clasamentul WTA (tur trei Wimbledon), iar de luni, 24 iunie, ea va urca o pozitie in ierarhia mondiala, pana pe locul 7.