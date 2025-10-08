GALERIE FOTO Final dureros pentru Sorana Cîrstea, la Wuhan. Cu ce premiu rămâne românca, după eliminarea în turul secund

Marcu Czentye
Sorana Cîrstea, eliminare cu scenariu dureros, în turul secund la Wuhan.

Sorana Cîrstea (35 de ani, 58 WTA) a fost eliminată de chinezoaica Shuai Zhang (36 de ani, 142 WTA), în turul secund al întrecerii WTA 1000 de la Wuhan.

După un set câștigat cu 6-0 împotriva Jelenei Ostapenko, în runda inaugurală în care a fost nevoită să joace doar un set și trei game-uri, sportiva din Târgoviște a evitat la limită, partea opusă a scorului.

Sorana Cîrstea, revenire de la 0-5 la 4-5 în setul decisiv, dar în van

Shuai Zhang s-a impus cu 6-4, 3-6, 6-4, după două ore și douăsprezece minute de joc, dar nu înainte ca Sorana Cîrstea să revină de la 5-0 la 5-4 la game-uri.

La a treia minge de meci procurată de asiatică, într-unul dintre cele mai lungi schimburi de mingi ale întregii partide, Zhang a jucat mai răbdător și a reușit să oprească ceea ce putea fi una dintre cele mai impresionante reveniri ale săptămânii, în tenis.

Premiu de aproape douăzeci de mii de euro pentru sportiva din țara noastră

Înainte de setul final, timeoutul medical cerut de Shuai Zhang a reușit să rupă ritmul Soranei Cîrstea, iar Shuai Zhang a revenit de la vestiare mai proaspătă, nearătându-se marcată de eforturile depuse în primele două manșe.

Sub umiditatea grea de la Wuhan, Sorana Cîrstea a fost obligată să se mulțumească cu premiul de €19,970, încasat pentru victoria obținută pe tabloul principal în meciul cu letona Ostapenko. 

Ningbo și Tokyo vor găzdui turnee WTA 500 în săptămânile 13-19 octombrie, respectiv 20-26 octombrie, în încheierea sezonului asiatic de hard, în circuitul WTA. 

