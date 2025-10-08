Sorana Cîrstea (35 de ani, 58 WTA) a fost eliminată de chinezoaica Shuai Zhang (36 de ani, 142 WTA), în turul secund al întrecerii WTA 1000 de la Wuhan.



După un set câștigat cu 6-0 împotriva Jelenei Ostapenko, în runda inaugurală în care a fost nevoită să joace doar un set și trei game-uri, sportiva din Târgoviște a evitat la limită, partea opusă a scorului.

Sorana Cîrstea, revenire de la 0-5 la 4-5 în setul decisiv, dar în van

Shuai Zhang s-a impus cu 6-4, 3-6, 6-4, după două ore și douăsprezece minute de joc, dar nu înainte ca Sorana Cîrstea să revină de la 5-0 la 5-4 la game-uri.

La a treia minge de meci procurată de asiatică, într-unul dintre cele mai lungi schimburi de mingi ale întregii partide, Zhang a jucat mai răbdător și a reușit să oprească ceea ce putea fi una dintre cele mai impresionante reveniri ale săptămânii, în tenis.