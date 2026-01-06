Printre ”țintele” anunțate de Dinamo se numără și un atacant, deoarece staff-ul tehnic este nemulțumit de rezultatele lui Alexandru Pop și Stipe Perica. Pe lista de transferuri s-ar afla și Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul moldovean cu cetățenie română, transferat în vară de Dinamo Kiev.



”Câinii” ar vrea să-l aducă pe Blănuță sub formă de împrumut pentru un an și jumătate, motivând că este greu să ia o decizie în privința acestuia după doar jumătate de sezon. Zvonurile din Ucraina spun că Dinamo Kiev ar fi, mai degrabă, interesată să scape de el definitiv.



Andrei Nicolescu, despre Vladislav Blănuță



Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre Blănuță în ultima apariție în spațiul public. Situația lui este delicată, deoarece atacantul a evoluat deja pentru două echipe în acest sezon, maximum permis de regulament.



"(n.r. Blănuţa e o variantă?) Da. Acolo lucrurile sunt dublate de situaţia că a jucat deja la două echipe în acest sezon. În momentul în care am avea un acord de principiu, ar fi mai uşor să găsim o soluţie pentru ca el să poată juca.



(n.r. Dacă Dinamo ar face paşi pentru Blănuţă) Acolo sunt mai mulţi bani (n.r. pentru transfer) şi ne-am dori un împrumut pe această perioadă, plus încă un an, că e foarte greu, în aceste patru luni rămase, să iei o decizie”, a spus Nicolescu, la Prima Sport.



Vladislav Blănuță nu are drept de joc în România dintr-un motiv incredibil



Regulamentul FRF și FIFA prevede însă clar că un jucător poate fi transferat într-un sezon la cel mult trei cluburi, dar are drept de joc doar pentru două dintre ele. Blănuță a bifat deja apariții oficiale pentru două echipe, ceea ce îl face neeligibil pentru un al treilea club.



Detaliul care i-a pecetluit sezonul este un meci aparent nesemnificativ. Pe 30 august, Blănuță a fost titular pentru FCU Craiova în Liga 3, în remiza 0-0 cu Academica Balș. Doar patru zile mai târziu, oltenii anunțau transferul său la Dinamo Kiev, iar ulterioclubulr a fost dezafiliat.



Deși regulamentul prevede excepții în cazul dezafilierii sau al rezilierii contractului în insolvență, Blănuță nu le îndeplinește. Dacă ordinea cluburilor ar fi fost inversă, situația s-ar fi schimbat radical.

