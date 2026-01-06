Chelsea l-a demis recent pe Enzo Maresca, chiar dacă echipa era, în continuare, implicată în lupta pentru locurile fruntașe din Premier League. După ce a abordat meciul din etapa precedentă cu un interimar (1-1 cu Manchester City), Chelsea a găsit deja un înlocuitor.



Așa cum era de așteptat, antrenorul care o va prelua pe Chelsea este Liam Rosenior, cel care o pregătea pe Strasbourg. Cele două echipe împart același acționariat, motiv pentru care mutarea era firească, având în vedere parcursul echipei în Ligue 1.



Lian Rosenior, noul antrenor al lui Chelsea!



Jurnalistul Fabrizio Romano a dezvăluit că cele două părți au bătut deja palma, iar recent a venit și confirmarea din partea antrenorului.



”A fi antrenorul lui Chelsea este o oportunitate incredibilă la un club incredibil. Pot să mă duc acasă, să-mi văd copiii, pentru că semnez cu un club magnific. Nu pot refuza această oporunitate.



Aceste 18 luni petrecute la Strasbourg au fost cea mai bună perioadă a mea”, a spus antrenorul de 41 de ani.



Rămâne de văzut când va veni și anunțul oficial din partea clubului. Sunt șanse foarte mici ca Rosenior să fie pe bancă în meciul cu Fulham, programat miercuri, 7 ianuarie (LIVE pe VOYO), astfel că, cel mai probabil, acesta va prelua echipa începând de joi.



După 20 de etape, Chelsea este pe locul cinci, cu 31 de puncte, la trei puncte de următoarea clasată, Liverpool. Lider este Arsenal, cu 48 de puncte și victorii pe linie în ultimele runde.

