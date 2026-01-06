FCC Baschet UAV Arad şi-a consolidat poziţia de lider în Liga Naţională de baschet feminin, după ce a surclasat-o pe CS Universitar Braşov cu scorul de 111-30, luni, în deplasare, în etapa a 9-a.
Bianca Maria Fota (foto), cu 28 de puncte, 3 recuperări şi 5 pase decisive, şi Ioana Daria Toma, cu 26 p, 8 rec, 3 pd, au fost cele mai bune de la arădence.
Eva Rupnik s-a remarcat cu 19 p, 4 rec, 9 pd, iar Anamaria Ciotira a adăugat 7 p, 11 rec, 10 pd.
CSU Braşov a suferit a zecea înfrângere consecutivă.
Anterior, CS Rapid Bucureşti a câştigat la scor cu CSU Politehnica Timişoara, 128-32, în deplasare.
S-au evidenţiat Dragana Zivkovic, cu 25 p, 10 rec, 3 pd, Nicolett Orban, cu 21 p, 14 rec, 3 pd, şi Annemarie Godri Părău, cu 23 p, 4 rec, 15 pd.
Iar într-un alt meci, CS Agronomia Bucureşti a surclasat-o duminică în deplasare pe aceeași CS Universitar Braşov cu 100-29.
Virginia Ioana Diaconu Ticu a reuşit 17 p, 8 rec, 5 pd, iar Bianca Stan s-a remarcat cu 18 p, 5 rec.
Clasamentul din Liga Națională: cum arată Top 4
1. FCC Baschet UAV Arad 20 puncte (11 jocuri)
2. CS Rapid Bucureşti 18 (10)
3. CS Universitatea Cluj-Napoca 18 (11)
4. ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe 17 (9)
... Agerpres