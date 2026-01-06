FCC Baschet UAV Arad şi-a consolidat poziţia de lider în Liga Naţională de baschet feminin, după ce a surclasat-o pe CS Universitar Braşov cu scorul de 111-30, luni, în deplasare, în etapa a 9-a.

Bianca Maria Fota (foto), cu 28 de puncte, 3 recuperări şi 5 pase decisive, şi Ioana Daria Toma, cu 26 p, 8 rec, 3 pd, au fost cele mai bune de la arădence.

Eva Rupnik s-a remarcat cu 19 p, 4 rec, 9 pd, iar Anamaria Ciotira a adăugat 7 p, 11 rec, 10 pd.

CSU Braşov a suferit a zecea înfrângere consecutivă.

