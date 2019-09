SIMONA HALEP WUHAN | Halep a aflat cu cine va juca in turul al treilea! Intalnire in premiera pentru romanca. Adversara a castigat un turneu in acest an

Din articol CLASAMENT WTA LIVE

Simona Halep s-a calificat in turul al treilea la Wuhan dupa ce a invins-o in doua seturi pe Barbora Strycova.

6-3 6-2 s-a impus romanca in fata jucatoarei din Cehia.

Simona si-a aflat si adversara din turul urmator. Halep se va duela in turul al treilea cu Elena Rybakina din Rusia.

Jucatoarea in varsta de doar 20 de ani a trecut in turul 2 de Ons Jabeur in trei seturi, scor 6-2 6-7 6-2/

Confruntarea de la Wuhan va fi prima intalnire directa dintre Halep si Rybakina.

Jucatoarea din Rusia este castigatoarea din acest an a turneului de la Bucuresti. Ea a invins-o in finala pe romanca Patricia Tig.

Simona Halep si Elena Rybakina se vor intalni miercuri, iar ora de start a meciului va fi comunicata in cursul zilei de marti de organizatori.

CLASAMENT WTA LIVE

1. Karolina Pliskova - 6.125 puncte (+1 loc)

2. Ashleigh Barty - 6.097 puncte (-1 loc)

3. Elina Svitolina - 5.160 puncte (-)

4. Naomi Osaka - 5.011 puncte (-)

5. Simona Halep - 4.907 puncte (+1 loc)

6. Bianca Andreescu - 4.835 puncte (-1 loc)