FC Argeş Piteşti şi CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea au obţinut victorii în deplasare, luni seara, în meciuri din etapa a 15-a a Ligii Naţionale de Baschet Masculin, prima a turului.

CSM Târgu Mureș - FC Argeș Pitești 92-96



FC Argeş Piteşti a trecut de CSM Târgu Mureş cu 96-92 (20-21, 35-22, 26-27, 15-22), echipa din Trivale făcând diferenţa în ultimele 46 de secunde, prin punctele marcate de Marcus Alexander Thornton.

De la învingători s-au remarcat Cătălin Lucian Baciu, 14 puncte, 11 recuperări, Elijah Jacari Joiner, 16 p, 5 rec, 3 pd, Marcus Alexander Thornton, 15 p, 6 pd, Kendall Jalen Lewis, 15 p, 8 rec, 3 pd, şi Tudor Ştefan Şomăcescu, 14 p, 7 pd.

Trey Erique Diggs, 20 p, 3 rec, Goran Martinic, 20 p, 4 rec, şi Michaelyn Duane Scott, 14 p, 10 rec, 5 pd, au fost cei mai buni mureşeni.

Dinamo - CS Vâlcea 91-98 în Arena de Baschet din Capitală



CS Vâlcea a dispus de CS Dinamo cu 98-91 (27-21, 17-26, 24-23, 30-21), în Arena de Baschet.

Medaliata cu bronz din sezonul trecut a obţinut al doilea succes consecutiv cu interimarul Ciprian Enache, după victoria în faţa altei echipe de tradiţie, Steaua.

John Logan Jenkins a fost cel mai bun om al oaspeţilor, cu 27 de puncte şi 5 pase decisive, Dan Lucas Tohătan s-a remarcat cu 18 p, 3 rec, 6 pd, iar Deandre Damari Pickney a adăugat 17p, 4 rec.

Dinamo a avut trei jucători în formă, Marcus Anthony Lewis, 22 p, 3 rec, 4 pd, Derrick Michael Marks, cu 21 p, 6 rec, 5 pd, şi Ousmane Drame, 19 p, 8 rec, 3 pd.

”Un meci extraordinar de încrâncenat cu multe faze spectacol însă cedăm în fața oaspeților la început de an.

Sunt multe de spus dar cel mai sănătos este să ne orientăm către următorul meci, acela de vineri 🆚 CSO Voluntari”, a postat la final CS Dinamo Baschet.

