FC Argeş Piteşti şi CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea au obţinut victorii în deplasare, luni seara, în meciuri din etapa a 15-a a Ligii Naţionale de Baschet Masculin, prima a turului.
CSM Târgu Mureș - FC Argeș Pitești 92-96
FC Argeş Piteşti a trecut de CSM Târgu Mureş cu 96-92 (20-21, 35-22, 26-27, 15-22), echipa din Trivale făcând diferenţa în ultimele 46 de secunde, prin punctele marcate de Marcus Alexander Thornton.
De la învingători s-au remarcat Cătălin Lucian Baciu, 14 puncte, 11 recuperări, Elijah Jacari Joiner, 16 p, 5 rec, 3 pd, Marcus Alexander Thornton, 15 p, 6 pd, Kendall Jalen Lewis, 15 p, 8 rec, 3 pd, şi Tudor Ştefan Şomăcescu, 14 p, 7 pd.
Trey Erique Diggs, 20 p, 3 rec, Goran Martinic, 20 p, 4 rec, şi Michaelyn Duane Scott, 14 p, 10 rec, 5 pd, au fost cei mai buni mureşeni.
Dinamo - CS Vâlcea 91-98 în Arena de Baschet din Capitală
CS Vâlcea a dispus de CS Dinamo cu 98-91 (27-21, 17-26, 24-23, 30-21), în Arena de Baschet.
Medaliata cu bronz din sezonul trecut a obţinut al doilea succes consecutiv cu interimarul Ciprian Enache, după victoria în faţa altei echipe de tradiţie, Steaua.
John Logan Jenkins a fost cel mai bun om al oaspeţilor, cu 27 de puncte şi 5 pase decisive, Dan Lucas Tohătan s-a remarcat cu 18 p, 3 rec, 6 pd, iar Deandre Damari Pickney a adăugat 17p, 4 rec.
Dinamo a avut trei jucători în formă, Marcus Anthony Lewis, 22 p, 3 rec, 4 pd, Derrick Michael Marks, cu 21 p, 6 rec, 5 pd, şi Ousmane Drame, 19 p, 8 rec, 3 pd.
”Un meci extraordinar de încrâncenat cu multe faze spectacol însă cedăm în fața oaspeților la început de an.
Sunt multe de spus dar cel mai sănătos este să ne orientăm către următorul meci, acela de vineri 🆚 CSO Voluntari”, a postat la final CS Dinamo Baschet.
CSO Voluntari, CSM Corona Braşov şi CSM BBA Petrolul Ploieşti au obţinut și ele victorii în deplasare, duminică, în etapa a 15-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.
Steaua Sharks - CSO Voluntari 73-94
CSO Voluntari a urcat pe locul al doilea în clasament după ce a învins-o pe CSA Steaua Sharks, la Bucureşti, cu 94-73.
Mouhamed Barro s-a remarcat de la ilfoveni, cu 18 puncte.
”🏐 BASCHET
❤️💙 Echipa noastră pierde primul meci din acest an, 73-94 cu CSO Voluntari. O evoluție oscilantă a băieților pregătiți de Andrei Mandache. Steaua a condus după primul sfert, 20-16, dar au urmat 10 minute slabe, în care ilfovenii au făcut legea.
Roș-albaștrii au jucat iar de la egal la egal cu adversarii în sfertul 3, dar pe final, ocupanta locului 2 în Liga Națională, s-a impus categoric. Demilade Adelekun a fost cel mai bun om al Stelei, cu un double-double (23 de puncte – 11 recuperări). Celelalte puncte ale echipei noastre au venit de la Brandon Mckissic 17, George Vlad 13, Juwan Gray 8, Kenny Dye 6, Albert Stan 2, Lorenzo Diaconescu 2 și Șerban Matea 2.
❤️💙 Următoarea etapă, Steaua întâlnește pe teren propriu Corona Brașov, pe 12 ianuarie”, a postat la final Steaua București.
Corona Braşov a trecut de CSU Sibiu cu 102-91, condusă de Grant Woodrow Shephard, cu 25 p, 11 recuperări, 3 pase decisive.
CSM BBA Petrolul Ploieşti a câştigat surprinzător în faţa echipei SCM ''U'' Craiova, cu 98-95. Cei mai buni de la învingători au fost Veljko Brkic, cu 24 p, 8 rec, 3 pd, şi Andre Jones, 24 p, 3 rec, 3 pd, informează Agerpres.
În alt meci, CS SCM Politehnica Timişoara a învins-o pe CS Rapid Bucureşti cu 87-78. Richard Devon Thomas a fost MVP-ul bănăţenilor, cu 25p, 3 rec.
Clasamentul din Liga Națională
1. CSM CSU Raiffeisen Oradea 27 puncte (14 jocuri)
2. CSO Voluntari 25 (14)
3. FC Argeş Piteşti 24 (14)
4. SCM ''U'' Craiova 21 (12)
5. CS Rapid Bucureşti 22 (14)
6. CSM Târgu Mureş 21 (14)
7. CS Dinamo Bucureşti 21 (14)
8. CS SCM Politehnica Timişoara 21 (14)
9. CSM Corona Braşov 21 (14)
10. CS Vâlcea 20 (13)
11. Steaua 20 (14)
12. Petrolul Ploiești 20 (14)
13. CSU Sibiu 19 (14)
14. CSM Târgu Jiu 15 (14)
15. Municipal Galați 14 (14)
* Locurile 1-7 sunt locurile de play-off (sferturile de finală), acolo unde intră direct campioana en-titre U-BT Cluj.
* Locurile 8-15 sunt pozițiile de play-out, pentru evitarea retrogradării. Ultimele două clasate vor retrograda.
Foto: CS Dinamo București
Baschetbalistul Ștefan Grasu de la Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro