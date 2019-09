Depasita de Halep, Andreescu are teluri inalte: "Daca sunt sanatoasa, cred ca pot sa fac lucruri si mai mari in acest sport!"

Bianca Andreescu a declarat ca este timpul sa treaca peste victoria de la Flushing Meadows.

Canadianca cu origini romane este in prezent numarul 5 WTA si isi planuieste revenirea in circuit cu ocazia turneului de la Beijing.

„Este timpul sa merg mai departe, dupa toate aceste interviuri. Sigur, voi mai sarbatori putin si imi voi vedea prietenii. Dar sunt inca concentrata pe ceea ce va veni.

Bianca Andreescu: „Daca sunt sanatoasa, cred ca pot sa fac lucruri si mai mari in acest sport.”

„Unul dintre cei mai mari dusmani pe care ii poate avea un atlet sunt accidentarile. Nu cred ca vreunui atlet ii place sa stea si sa-i urmareasca pe altii jucand atunci cand e accidentat.

Obiectivul principal pe care il am este sa raman sanatoasa pentru ca am fost deja accidentata pentru destul de mult timp in cariera mea scurta.”

Bianca Andreescu are sanse mari de calificare pentru Turneul Campioanelor, unde s-ar putea intalni atat cu Serena Williams, finalista perdanta de la Wimbledon si US Open, dar si cu Simona Halep.

Simona Halep si Bianca Andreescu sunt ultimele doua castigatoare de turneu de mare slem.