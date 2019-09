SIMONA HALEP - ELENA RYBAKINA LIVE 06:00 | Halep joaca pentru sferturile de la Wuhan: prima intalnire a ei cu Rybakina, locul 50 WTA

Halep - Rybakina e LIVE pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro



Simona Halep a debutat cu victorie la WTA Wuhan, turneu la care s-a oprit inca din primul tur in 2018. Dupa 6-3, 6-2 cu Barbora Strycova, numarul 6 WTA se indreapta spre optimile de finala, unde isi va masura fortele cu numarul 50 WTA, Elena Rybakina din Kazahstan. Halep vs. Rybakina se joaca miercuri de la ora 06:00, ora Romaniei.

Rybakina s-a calificat in optimi la Wuhan dupa ce a invins-o in 16-imi pe tunisianca Ons Jabeur in 3 seturi, cu scorul de 6-1, 6-7, 6-2.

Invingatoarea meciului dintre Halep si Rybakina va juca in sferturi la Wuhan cu Aryna Sabalenka / Kiki Bertens.

Prima intalnire directa intre Halep (nr. 6 WTA) si Rybakina (nr. 50 WTA)

Halep nu a mai jucat pana in prezent cu Rybakina, prin urmare s-ar putea sa asistam la un match-up cu surprize si un prim set in care ambele jucatoare vor avea nevoie de un timp de tatonare pana ce vor intui mai corect stilul adversarei.

Elena Rybakina este o jucatoare nascuta la 17 iunie 1999 care traverseaza cel mai bun sezon al sau pana acum. Este dreptace si a castigat in acest an primul sau turneu WTA, anume competitia de la Bucuresti. In plus, Elena a ajuns pana in finala la Nanchang, in urma cu doua saptamani.

Rybakina a intrat in cursul anului 2019 pentru prima oara in top 100 WTA, in vreme ce Simona Halep a stabilit de curand recordul istoric in circuitul feminin pentru cele mai multe saptamani petrecute in top 10 WTA. Desigur, intre cele doua jucatoare exista o diferenta de varsta de 7 ani.

Rybakina a pierdut cu Strycova in acest an, prima adversara a Simonei Halep de la WTA Wuhan 2019

In luna aprilie a acestui an, Elena Rybakina a pierdut in fata cehoaicei Barbora Strycova dupa ce castigase primul set cu 6-0. A fost 0-6, 7-6, 6-0 pentru Strycova la Istanbul, jucatoare care a pierdut ieri cu Simona, scor 6-3, 6-2.

Elena Rybakina nu a inregistrat inca victorii impotriva jucatoarelor din top 10 WTA.

Simona Halep, meci potential dificil in sferturi la Wuhan

In cazul in care va trece de Elena Rybakina, Simona Halep va primi replica Arynei Sabalenka ori a olandezei Kiki Bertens. Sabalenka este campioana in exericitiu la Wuhan, in timp ce Bertens ocupa locul 8 WTA.

Simona Halep o conduce pe Aryna Sabalenka cu 2-0 la scorul intalnirilor directe, in vreme ce impotriva lui Kiki Bertens situatia generala a meciurilor directe este egala, 3-3.

SIMONA HALEP vs. Elena Rybakina, optimi Wuhan 2019 se joaca miercuri-dimineata, de la ora 06:00. Meciul va fi transmis live text pe Sport.ro.