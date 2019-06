ROLAND GARROS 2019 | Simona Halep a aflat ora de start a meciului cu Swiatek! Cand va juca in optimi

Simona Halep a aflat la ce ora va juca in optimile de finala la Roland Garros 2019!

Simona Halep, campioana en-titre la Roland Garros 2019, va evolua in optimile de finala la Openul francez cu Iga Swiatek, locul 104 WTA. Sportiva noastra s-a calificat in optimi dupa ce a invins-o in runda a treia pe ucraineanca Lesia Tsurenko, locul 27 WTA, scor 6-2, 6-1, la capatul unui meci care a durat doar 53 de minute de joc.

De partea cealalta, poloneza Iga Swiatek s-a impus in turul trei in fata Monicai Puig, din Puerto Rico, locul 59 WTA, scor 0-6, 6-3, 6-3, dupa doua ore si 51 de minute de joc. Partida dintre Simona Halep si Iga Swiatek va fi o premiera absoluta in circuitul feminin de tenis. Cele doua jucatoare se vor intalni pentru prima data. In turul inaugural, poloneza a trecut de Janicijevic, iar in turul secund de Qiang Wang. De partea cealalta, Simona a invins-o in prima runda pe Ajla Tomljanovic, iar in turul doi pe Magda Linette.

Organizatorii au anuntat ora de start a partidei dintre Simona Halep si Iga Swiatek

Organizatorii francezi au anuntat ora la care va juca Simona Halep in optimile de finala la turneul de la Paris. Astfel, campioana en-titre se va duela cu Iga Swaitek luni, pe 3 iunie, dupa ora 18:30, ora Romaniei, partida aceasta fiind ultima a zilei pe arena principala din complex, Philippe Chatrier (dupa Thiem – Monfils). In primul si al treilea tur, romanca a fost programata sa joace pe Philippe Chatrier, iar in turul doi pe Suzanne Lenglen.

Swiatek a inregistrat rezultate foarte bune pe suprafata rosie pana acum. Ea a disputat marea finala de la Lugano, pe care a pierdut-o in trei seturi in fata Polonei Hercog si s-a calificat pe tabloul principal de la Praga, fiind acolo eliminata in primul tur de catre Karolina Muchova. In total, Swiatek are zece victorii si doar doua infrangeri pe suprafata rosie pana acum.