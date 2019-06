SIMONA HALEP - IGA SWIATEK | Ce s-a intamplat cu cota Simonei Halep pentru castigarea trofeului dupa ce Osaka si Serena Williams au fost eliminate

Simona Halep este marea favorita la castigarea Roland Garros 2019.

Dupa surprizele uriase petrecute la Paris samabata, pe 1 iunie, bookmakerii au revizuit topul favoritelor la castigarea celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros, insa ceva a ramas neschimbat, liderul din acest top: Simona Halep. Romanca are totusi o cota chiar mai mica decat la inceput, asta pentru ca urmatoarele doua jucatoare, Naomi Osaka si Serena Williams, au fost eliminate in turul trei la Openul francez.

Daca la inceputul turneului avea cota 6, cota Simonei Halep a scazut acum la 2.60, fiind favorite clara, iar pe locul secund, la distanta foarte mare, se afla Ashleigh Barty, favorita numarul 9, care a primit cota 9 pentru un eventual succes la turneul major organizat in Capitala Frantei. Australianca se afla la egalitate cu Garbine Muguruza, campioana din 2016 de la Roland Garros, si Sloane Stephens, finalista de anul trecut, care au primit aceeasi cota, 9.

Simona Halep, favorita sa obtina “dubla” la Roland Garros



Simona Halep s-a calificat in optimile de finala la Paris, unde o va intalni luni pe Iga Swiatek din Polonia, 18 ani, locul 104 WTA. Daca va trece de tanara jucatoare poloneza, romanca in varsta de 27 de ani se va intalni in sferturi cu invingatoarea dintre Bolsova si Anisimova. Traseul sau este unul favorabil tinand cont de faptul ca mai poate intalni doar doi capi de serie pana in ultimul act, Ashleigh Barty (9) si Madison Keys (14) .