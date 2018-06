Becali, IN GENUNCHI la victoria Simonei: "Ma rugam sa castige mingea ca sa pot respira!" Cum a trait victoria istorica de la Roland Garros! VIDEO

Gigi Becali a trait la intensitate maxima victoria Simonei Halep din finala Roland Garros.

Becali se inspira de la Simona Halep ca sa ajunga cu FCSB in Champions League. Patronul FCSB s-a rugat pentru Simona in finala cu Sloane Stephens si a trait partida la intensitate maxima.



"Eu vreau sa vorbim despre Simona Halep, ca am vazut ca unii se intreaba ce castigam noi din asta.

Eu am trait meciul in lacrimi si in rugaciune.

De fapt, nu l-am trait, ca ma rugam! Cand te rogi, nu poti trai concret un meci. Eu ma gandeam doar la Hristos si ma rugam sa castige mingea ca sa pot respira, ca ma sufocam!

Eu nu urmaresc tenis, dar pe mine ma intereseaza ea, pentru ca e romanca! Ziceam: "Doamne, ei vesnic sunt bogati! Da sa castigam si noi, sa le demonstram cum un neam sarac invinge prin credinta".

Revin si zic ce am castigat noi. E victoria noastra, pentru ca, asa cum v-am spus acum 15-20 de ani ca o sa jucam Liga Campionilor, asa a zis si Simona acum multi ani, ca va castiga. Deci ce a facut Simona? Ne-a dat putere si speranta! Si eu acum pot sa cred ca noi vom juca si castiga Liga Campionilor!

Marile titluri nu se castiga, se construiesc! Si asta vreau eu sa fac, sa construiesc la FCSB o echipa de Liga Campionilor.

O sa spuneti ca sunt nebun! Dar nu sunt nebun! Eu asta vreau, asta o sa fac si Dumnezeu o sa-mi dea cand o sa merit", a spus Becali la Ora exacta.

Simona Halep le prezinta azi romanilor trofeul cucerit la Roland Garros. la ora 16:00 e revenirea in tara, iar de la 20:00 de la National Arena, LIVE pe www.sport.ro.