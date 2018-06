Momentul in care idolul iti devine fan! Declaratie senzationala a lui Justine Henin dupa triumful Simonei Halep la Roland Garros

Simona Halep s-a imbratisat cu Justine Henin, multipla castigatoare de Grand Slam, despre care a spus ca este "modelul ei in tenis", inaintea semifinalei cu Muguruza.

"Nu sunt surprinsa ca Simona a castigat. Pentru mine a fost o bucurie, o victorie care m-a incantat. Este o fata grozava si merita din plin acest titlu. Stiu cat a muncit pentru a ajunge aici, pentru a fi pe primul loc si merita toata admiratia.

Pentru tenisul feminin, prezenta Simonei Halep in circuit este un mare plus. Sportul are nevoie de asemenea caractere", a spus Henin pentru France TV 1.



Justine Henin, jucatoare despre care Simona Halep spune ca i-a modelat jocul si pe care a admirat-o inca din adolescenta, a vorbit la superlativ despre proaspata campioana de la Roland Garros.

Fosta mare jucatoare din Belgia a comentat la Roland Garros meciurile pentru un post de televiziune, iar inaintea semifinalei s-a intalnit cu Simona. Cele doua s-au imbratisat si au schimbat cateva cuvinte.

In varsta de 36 de ani, Justine Henin a castigat 7 titluri de Grand Slam in cariera sa.