Nadal a castigat Roland Garros cu un ceas de 620.000 de euro la mana: "E parte din pielea mea!" FOTO

Nadal a castigat al 11-lea trofeu la Roland Garros, dupa o victorie in trei seturi cu austriacul Dominic Thiem.

Nadal a castigat cu stil finala de la Roland Garros. S-a impus in trei seturi si a facut-o cu un ceas de 620.000 de euro la mana. Culmea e ca nu a fost cel mai scump ceas purtat de Nadal.

Acum, Nadal a purtat un ceas elvetian Richard Mille, editie limitata la 50 de exemplare. Acesta e capabil sa reziste la socuri imense, cum ar fi loviturile trimise cu racheta de un sportiv in finala de la Roland Garros.

Nadal a avut nevoie de antrenament ca se obisnuiasca cu acest ceas la mana in timpul jocurilor.

"Am lucrat putin pentru a ma obisnui cu acest ceas la mana. Dar acum e ca si cum n-as mai purta nimic. E parte din pielea mea", a spus Nadal, care in 2015 a purtat un ceas al aceleiasi firme in valoare de 700.000 de euro!



Rafael Nadal, castigator pentru a 11-a oara a turneului pe zgura de la Roland Garros, a declarat dupa finala cu Dominic Thiem ca tenisul este fara indoiala o parte importanta a vietii sale, dar nu reprezinta totul.

Cu 17 titluri de Grand Slam in palmares, Nadal, 32 ani, s-a apropiat de recordmanul all time, elvetianul Roger Federer, cu 20 de trofee.

''Nu poti lupta impotriva varstei si nu poti lupta impotriva ceasului. Ceasul va continua sa mearga intotdeauna. Daca imi spunea cineva acum 7-8 ani ca voi fi aici la 32 ani si voi castiga din nou trofeul, i-as fi spus ca este aproape imposibil, dar uite ca suntem aici. Nu sunt prea ingrijorat de viitor. Tenisul este o parte foarte importanta a vietii mele, fara indoiala, dar nu este totul. Sunt multe alte lucruri care ma fac fericit, asa ca nu sunt ingrijorat de viitor. Ma bucur de moment. Voi juca pana cand corpul meu va rezista si fericirea mea este sa joc inca tenis de inalt nivel'', a declarat Nadal.

Liderul ATP nu pare interesat sa-l egaleze pe Federer la numarul de victorii de Grand Slam: ''Lasati-ma sa ma bucur de titlul acesta. Nu pot mereu sa ma gandesc la mai mult. Nu poti fi mereu frustrat daca cineva are mai multi bani decat tine, are o casa mai mare, sau are mai multe Grand Slam-uri. Poti trai si fara acea senzatie. Trebuie sa mergi pe drumul tau. Asta nu inseamna ca nu voi lupta sa-mi ofer si alte sanse in viitor, la viitoarele turnee. Joc pentru fericirea mea si stiu deja ca am o cariera uimitoare. Voi continua sa lupt si asta e''.

Regele zgurei a mai castigat in acest sezon turneele de la Monte Carlo, Barcelona si Roma.

Despre Wimbledon, Nadal a precizat ca va fi o schimbare majora de suprafata: ''Anul trecut am simtit ca am sansa sa merg departe, am simtit ca joc bine pe iarba, dar am pierdut acel meci in fata unui adversar dur pe iarba cum e Gilles Muller. Va fi o schimbare drastica pentru mine, de la zgura la iarba''.