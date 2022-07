Ana Bogdan - Caroline Garcia, finala turneului WTA 250 de la Varșovia

Ana Bogdan (29 de ani, 108 WTA) s-a calificat în prima finală de turneu WTA a carierei. Sportiva din România a depășit-o pe ucraineanca Kateryna Baindl, scor 7-5, 7-5, în penultimul act al competiției WTA 250 din capitala Poloniei, încheiat la două ore și paisprezece minute de la prima minge jucată.

La a șasea încercare de a ajunge într-o finală de întrecere WTA, Ana Bogdan a reușit să se desprindă, după un final emoționant, în care a revenit de la 4-5 în setul secund.

It wasn't as easy a match today for Ana, but she comes up big and won the important points when she needed to. Ana Bogdan defeated Kateryna Baindl 7-5, 7-5 and is into her 1 ever WTA Final! pic.twitter.com/0uPBC1TUyy