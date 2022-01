Simona Halep, prima reacție după victoria din primul tur: „Am fost emoționată, nesigură că pot juca un tenis bun azi.” 

Simona Halep a lovit direct câștigător de 25 de ori în meciul câștigat în defavoarea Magdalenei Frech, în primul tur al ediției 2022 a Openului Australian, dar cele 27 de erori neforțate comise i-au ridicat sportivei din țara noastră multe semne de întrebare cu privire la tehnica sa.

La finalul celor 89 de minute de joc, Simona Halep a oferit obișnuitul interviu pe suprafața de joc, recunoscându-și starea de nervozitate acută pe care a avut-o pe durata acestei confruntări.

27 unforced errros does not necessarily paint a convincing win on her AO 22 debut for Simona Halep, but onwards we go.

5/6 Romanians qualified for the 2nd round.

