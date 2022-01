„Hai, hai, dar nu mai știu să dau în minge!” Înfuriată, Simona Halep i-a răspuns antrenorului în primul tur la AO

Simona Halep are o relație mixtă cu Openul Australian, turneu la care participă în acest an pentru a 12-a oară în carieră. Eliminată de patru ori în runda inaugurală a competiției de mare șlem de la Melbourne, fosta finalistă a Openului Australian a manifestat stări de nervozitate ridicată în timpul partidei cu Magdalena Frech, din primul tur.

La scorul de 6-4, 1-1, Simona Halep a lovit un forehand lipsit de forță, care a sfârșit în fileu, prilej cu care sportiva din țara noastră și-a descărcat nervii, afișând o lipsă de încredere în propriile lovituri.

„Nu pot să fac nimic. Ce fac greșit, că nu mai simt?! Ce fac?” a întrebat Simona Halep, dorindu-și să afle un răspuns din partea antrenorului său. Filmat imediat după această reacție a elevei sale, Adrian Marcu a încurajat-o pe Simona Halep, spunându-i: „Hai, hai!”, precedând o nouă replică memorabilă a Simonei Halep.

„Hai, hai, dar nu știu să mai dau!”, a răspuns Simona Halep, referindu-se la incapacitatea temporară de a lovi tehnic mingile așa cum și-ar dori.

Spre finalul setului 2, Simona Halep a reacționat și după prima minge de meci ratată, zicând: „Dă cross, Simona! Înțelege odată, că dai cross!”, reproșându-și alegerea tactică făcută.

"I can't do anything. What am I doing wrong? I'm not feeling it anymore, what am I doing?"

"Come on, come on, but I don't know how to hit a ball anymore," Simona Halep said after an unforced error.

