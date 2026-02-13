Veste excelentă pentru Drăgușin! Fostul său antrenor tocmai a bătut palma cu Tottenham

Veste excelentă pentru Drăgușin! Fostul său antrenor tocmai a bătut palma cu Tottenham Premier League
Tottenham s-a despărțit în această săptămână de Thomas Frank, după rezultatele foarte modeste din Premier League, iar londonezii sunt acum pe cale să numească un interimar.

Igor Tudorradu dragusinTottenham
Tottenham s-a înțeles cu Igor Tudor, care va fi antrenor interimar

Antrenorul ales de Tottenham este Igor Tudor (47 de ani). Cele două părți au ajuns la un acord verbal, iar croatul va semna un contract doar până la finalul sezonului, fără opțiune de prelungire, urmând să ocupe rolul de interimar, anunță The Athletic.

Igor Tudor este liber de contract de la finalul lunii octombrie, când a fost demis de la Juventus după un mandat care a durat 7 luni. Anterior, fostul fundaș le-a mai pregătit pe Hajduk Split, PAOK, Karabukspor, Galatasaray, Udinese, Verona, Marseille și Lazio.

La Tottenham, Igor Tudor va lucra din nou cu Radu Drăgușin. Cei doi au colaborat și la Juventus, în sezonul 2020/2021, când croatul era secundul lui Andrea Pirlo, iar stoperul român își făcea debutul pentru formația torineză.

Pe lângă faptul că va fi antrenat de un tehnician pe care deja îl cunoaște, un alt avantaj al lui Drăgușin ar putea fi sistemul pe care îl preferă Igor Tudor - unul cu 3 fundași centrali - pe care l-a folosit la Juventus, Lazio, Marseille sau Verona. Un astfel de modul tactic l-ar putea păstra pe român în primul 11, lângă titularii obișnuiți Micky van de Ven și Cristian Romero.

Igor Tudor ar putea debuta pe banca lui Tottenham chiar în marele derby cu Arsenal, care este programat duminică, 22 februarie, de la ora 18:30, în direct pe VOYO. 

Echipa lui Radu Drăgușin se află cum pe locul 16 în Premier League, cu 29 de puncte, doar 5 peste locul retrogradabil ocupate de West Ham. Pe lângă campionat, Tottenham este implicată și în Champions League, fiind calificată direct în faza optimilor.

VIDEO Tottenham - Newcastle 1-2, în ultima etapă din Premier League, cu Drăgușin integralist

Înainte de Inter - Juventus, Chivu a vrut să îl fie înlocuit de Lautaro la conferință, dar s-a lovit de un refuz
Gigi Becali își poate lua adio! Fotbalistul dorit de FCSB, gata să plece din Superliga
Decizia luată de CCA pentru meciul Universitatea Craiova - FCSB după controversele din Cupă! La VAR se va afla un arbitru rapidist
Arabii, recunoscători românului care i-a disciplinat: „Vă spun o poveste neștiută cu el“
Serena Williams, medicamentul-minune prin care a dat jos 15 kilograme: „Sunt mai sănătoasă ca oricând!“
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

România și-a aflat adversarele în Nations League! Tricolorii vor înfrunta starul Barcelonei

Cupa României | Universitatea Craiova - FCSB 2-2! Campionii României, eliminați prematur

Elias Charalambous a făcut anunțul după eliminarea din Cupa României: ”S-a terminat!”

„Mi-e și rușine să zic!” Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea din Cupă: „Nu mai e fotbalist”

Selecționerul Suediei a descris naționala României în doar 3 cuvinte înainte de duelul din Nations League

Decizia luată de CCA pentru meciul Universitatea Craiova - FCSB după controversele din Cupă! La VAR se va afla un arbitru rapidist
Gigi Becali își poate lua adio! Fotbalistul dorit de FCSB, gata să plece din Superliga
Arabii, recunoscători românului care i-a disciplinat: „Vă spun o poveste neștiută cu el“
Înainte de Inter - Juventus, Chivu a vrut să îl fie înlocuit de Lautaro la conferință, dar s-a lovit de un refuz
Serena Williams, medicamentul-minune prin care a dat jos 15 kilograme: „Sunt mai sănătoasă ca oricând!“
Juventus a rămas fără antrenor! Comunicatul clubului din Serie A
Lecție de fair-play: ce a zis antrenorul lui Juventus după ce a răpus Interul lui Chivu
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS

Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică: ”Nu traversăm o criză”

O insulă din Italia amendează turiștii și localnicii cu 500 de euro dacă au aceste obiecte complet interzise asupra lor

Ce au descoperit inspectorii RAR după ce au verificat peste 92.000 de mașini. Defecțiuni majore la 4 din 10 vehicule

